غرفة خدمات الرعاية الصحية توصى بعدم زيادة الأسعار أكثر من 15%

عمر سالماجتمع مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية برئاسة علاء عبد المجيد ، مؤكدا على الدور الأساسي للقطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، والتعاون المشترك مع وزارة الصحة وكل مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمة الصحية.وقد ناقش الاجتماع، تأثير زيادة أسعار الوقود والكهرباء وا

عمر سالم

اجتمع مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية برئاسة علاء عبد المجيد ، مؤكدا على الدور الأساسي للقطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، والتعاون المشترك مع وزارة الصحة وكل مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمة الصحية.

وقد ناقش الاجتماع، تأثير زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه على التكاليف المباشرة وغير المباشرة للخدمة الصحية، خاصة أن تكاليف تقديم الخدمة الصحية ترتفع كثيرا عن غيرها من الخدمات، ولا غنى عنها للمواطن.

وإيمانا من الغرفة بحق المواطن في العلاج، وحرصا على مصالح أعضائها، وانطلاقا من واجبها نحو المجتمع، فقد أوصى المجلس بألا تتعدى زيادة أسعار تقديم الخدمة الصحية نسبة 15%، مع استمرار دعم غير القادرين من الصناديق المخصصة والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

كما اعتمد المجلس خطة الدورات التدريبية المقدمة لأعضاء الغرفة، في مجال الجودة والاعتماد، والإدارة المتخصصة للرعاية الصحية، والتي تساهم بشكل فعال في رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

كما وجه التهنئة لوزيرة الصحة هالة زايد لاختيارها للمنصب، متمنين كل التوفيق، وأثنى على توجيهات رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص لجميع وكلاء الوزارة في المحافظات باعتبار اشتراك المنشأة الطبية في الغرفة شرطا أساسيا لاستصدار الترخيص.

واستعرض المجلس كذلك نتائج اجتماعات اللجنة العليا للسياحة العلاجية، حيث تضم ممثلين عن كل القطاعات الصحية برئاسة وزير الصحة، وتمثل الغرفة القطاع الصحي الخاص فى هذه اللجنة.

كما ناقش آليات التعاون المشترك والدائم مع المجلس التصديري للصناعات الطبية، لفتح قنوات الاتصال مع ممثلي الدول الأفريقية المستهدفة من أجل تنشيط السياحة العلاجية.