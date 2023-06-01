غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشارك في «جيتكس أفريقيا»

أعلنت غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشاركتها في معرض وملتقى «جيتكس إفريقيا» الذي يقام فى المغرب خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو المقبل.

ويعتبر معرض «جيتكس إفريقيا» أحد اكبر الفعاليات العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار والذي تستضيفه قارة أفريقيا للمرة الاولى.

وأوضحت الغرفة فى بيان لها أن تلك الخطوة تأتى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية متمثلة في السفارة المصرية بالمغرب وجهاز التمثيل التجاري المصري ممثلا في مكتب التمثيل التجاري بالرباط. من خلال المشاركة بفعاليات معرض وملتقي GITEX Africa 23 والمقام في المغرب خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيه

وتأتي مشاركة الغرفة بحاضنة الأعمال “ابداع” في فعاليات ملتقى ومعرض23 GITEX Africa، ضمن جناح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي في إطار البرنامج القومي للحاضنات المصرية (إنطلاق)، حيث تشارك سبع شركات مصرية ناشئة من شركات الحاضنة في قطاعات تكنولوجية مختلفة تشمل: التسويق الالكتروني وبحوث التسويق، الرعاية الصحية، الخدمات الزراعية الالكترونية، تكنولجيا المعلومات، وتكنولوجيا التعليم وذلك إنطلاقا من رؤية الحاضنة في دعم استدامة ونمو الشركات الناشئة المصرية وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وتشارك الغرفة بمجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات اثناء الملتقي حيث تم ترتيب مجموعة من الاجتماعات الرسمية كنتيجة لجهود الغرفة الترويجية المستدامة للشركات المصرية مع ممثلي الوفود المشاركة واللقاءات الثنائية مع غرف مناظرة وتجمعات أعمال اقليمية ومستثمرين اقليميين وعالميين، وذلك برئاسة الدكتور/ حسن صادق رضوان عضو مجلس إدارة الغرفة ومشاركة كل من المهندس/ أحمد عيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة مشروعات التعاون مع أكاديمية البحث العلمي بالغرفة، ودكتور ياسمين سمير مدير عام برنامج الحاضنات باكاديمية البحث العلمي.

وقد تضمنت فاعليات اليوم الأول من المشاركة إجتماع رئيس البعثة الدكتور حسن صادق، والمهندس أحمد عيد بمسئولي مركز دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال التابع لمجلس الوزراء الروسي ضمن جناح الهيئات والمؤسسات الروسية بالمعرض، وقد تناول اللقاء سبل التعاون بين الجهتين وتم الاتفاق على تبادل المعلومات عن كافة أنشطة الجانبين والقطاعات المشتركة الممكن التعاون من خلالها كما تم بحث مجالات وخطوات التعاون التالية بما يحقق مصلحة الجهتين.

كما عقد ممثلي الغرفة عدد من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من المدراء التنفيذيين ومؤسسي شركات تكنولوجية في أنشطة متعدده. حيث تم مقابلة شركة Amber إحدى الشركات العاملة في مجال ميكنة نماذج الأعمال (اتمتة الأعمال) والتي تسعى لتوسيع نطاق اعمالها في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، شركة Virtual Lab العاملة في تطبيقات الواقع الافتراضي في قطاع التعليم، شركة Web 3 Tech احد الشركات الروسية التي تعمل في مجال منصات blockchain. وكذلك تم مقابلة مسئولي Searchinform وهي شركة دولية تعمل في 22 دولة حول العالم في مجال تأمين وحماية المعلومات والبيانات داخل الشركات، وشركة QValon وهي منصة سحابية لتنظيم الأنشطة الإدارية داخل الشركات ومقرها الرئيسي في روسيا البيضاء وأخيرا شركة Vendotek وهي شركة تعمل في اكثر من دولة في نشاط Fintech. وتسعي لتوسيع مجال أنشطتها في الشرق الأوسط وتحديدا في مصر باعتبارها احد أهم دول خطط التوسع.

وقد تم الاتفاق على ترتيب لقاءات افتراضية مع الشركات عقب العودة بحضور السادة مسئولي الغرفة بعد موافاتهم بتفاصيل هذه الشركات ومجالات التعاون حيث سيتم بحث خطوات التعاون المستقبلية المقترحة مع الغرفة.

وعلى مستوى المعرض فقد حظى الجناح المصري للغرفة والشركات المحتضنة بعدد كبير من الزوار والأنشطة حيث عقدت الشركات الناشئة للحاضنة مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية واجتماعات المستثمرين , وجهات التمويل من مختلف دول العالم مثل صندوق Blanca rabias for VCs، unicorn Funding Group، Startup Googling UK ، ، yalla Deals, sunny side funds حيث تم الاتفاق المبدئي بين عدد من الشركات الناشئة المصرية مع نظيراتها اقليمياً وعالمياً على توقيع مذكرات تفاهم للتعاون المستقبلي، فضلا عن قيام ممثلي الغرفة بالمعرض بالرد على عدد كبير من استفسارات الزوار حول دور الغرفة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات اولإتصالات في مصر وأهم محاور عملها.