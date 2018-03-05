غرفة تكنولوجيا المعلومات: مبادرات لمساعدة الشركات على المنافسة عالميا

قسم الاتصالاتقال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الغرفة بدأت مؤخرا مبادرة جديدة للتعاون مع ممثلين من مختلف الدول، ليتم التعاون داخليا وخارجيا فيما بينها ومساعدة الشركات على النمو من خلال ترتيب لقاءات ثنائية بينهم بهدف مساعدة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.وأضا



قسم الاتصالات

قال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الغرفة بدأت مؤخرا مبادرة جديدة للتعاون مع ممثلين من مختلف الدول، ليتم التعاون داخليا وخارجيا فيما بينها ومساعدة الشركات على النمو من خلال ترتيب لقاءات ثنائية بينهم بهدف مساعدة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.

وأضاف، خلال مؤتمر “وطن رقمى” المنعقد اليوم فى دورته الخامسة، أن الهدف من تلك المبادرة مساعدة الشركات بإعادة النظر للسوق المصرية لجذب الاستثمارات الخارجية وبناء وطن رقمي.



وكشف أن الغرفة ستطلق مبادرة جديدة أيضا للإلكترونيات، لتدعيم الصناعة والمنافسة بها خارج مصر.

وأشار إلى أن دور الغرفة فى التحول للوطن الرقمى ينقسم لمحاور متعددة منها زيادة التوعية بالتكنولوجيا للأفراد والشركات للتحول رقميا، مشيرا إلى وجود تعاون مع شركات عالمية منها مايكروسوفت.