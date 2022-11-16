غرفة تكنولوجيا المعلومات شريكا لقمة الابتكار الأفريقية بحضور ممثلي 40 دولة 

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن مشاركتها باعتبارها الشريك الماسي في قمة الابتكار الأفريقية Innovation Africa Summit 2022 التي تنعقد في الفترة من 16 – 18 نوفمبر بمشاركة وفود رسمية من 40 دولة أفريقية .

وتنعقد القمة تحت رعاية حكومة زامبيا ويفتتحها هاكايندي هيشيليما رئيس الجمهورية، بحضور السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا والدكتور فليكس موتاتي وزير التكنولوجيا والعلوم في حكومة زامبيا و تشابوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي ، والمهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس البعثة المصرية ، و المهندس أحمد السبكي رئيس محور تنمية الأعمال دولياً.

جاء ذلك على هامش أعمال البعثة الرسمية في دولة زامبيا بمصاحبة 9 شركات من الأعضاء وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بزامبيا، جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وذلك بهدف فتح الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية.

أعرب معتز أنور السفير المصري لدى زامبيا عن بالغ سعادته ببعثة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤكداً أن اختيار المشاركين في أعمال البعثة تم اختياره بإحترافية ومهنية واضحة من شأنها أن تعكس الخبرات التنافسية المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشار إلى أن جدول أعمال البعثة واللقاءات التي عقدت على مدار الأيام الماضية مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم ووزارة الصحة إلى جانب العديد من شركات القطاع في دولة زامبيا يعكس المستقبل الواعد للتعاون بين البلدين في مجال التحول الرقمي، متوقعاً أن هذه الزيارة مجرد بداية سيعقبها العديد من الزيارات.

وقال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: إننا سعداء بهذه الخطوات الجاده لتحقيق أهداف مبادرة Go To Africa التي أطلقتها الغرفة منتصف العام الجاري خلال فعاليات مؤتمرها السنوي وطن رقمي ، حيث من المقرر أن يتم عقد لقاءات مع وفود رسمية من 12 دولة أفريقية ممثلين في وزراء التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإستعراض الملامح العامه للمبادرة وأهدافها ورؤيتها المستقبلية لنقل الخبرات المصرية ودعم رؤى الحكومات في التحول الرقمي وفتح مجالات الاستثمار أمام الشركات المصرية صاحبة المميزات التنافسية.

وأضاف، نراهن على مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر ودولة زامبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عقد لقاءات ناجحة مع كل من وزراء التجارة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم في زامبيا لبحث فرص المساهمة البناءة للشركات المصرية في تحقيق مسيرة التحول الرقمي بدولة زامبيا ودعم الإتجاهات الطموحة لترسيخ استخدام التكنولوجيا في تحقيق الإستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري التقى خلال الأيام الماضية إلى جانب اللقاءات الحكومية عددا من شركات القطاع الخاص في دولة زامبيا والعديد من الهيئات المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل غرفة التجارة والصناعة بدولة زامبيا ، ووكالة زامبيا للتطوير وهيئة سمارت زامبيا المسئولة عن ملف التحول الرقمي بالدولة ومؤسسة زامبيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .