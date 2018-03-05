غرفة تكنولوجيا المعلومات : تيسيرات كبيرة للشركات للوصول إلى المجتمع الرقمى

محمد فتحى وسمية كمال: قال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، إن الغرفة تطالب برفع المستوى التكنولوجى، حتى يتاح للناس استخدام كل الخدمات التى تقدمها القطاعات المختلفة باستخدام التكنولوجيا. جاء ذلك على خلال الدورة الخامسة من مؤتمر "وطن رقمى" بمشاركة

محمد فتحى وسمية كمال:

قال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، إن الغرفة تطالب برفع المستوى التكنولوجى، حتى يتاح للناس استخدام كل الخدمات التى تقدمها القطاعات المختلفة باستخدام التكنولوجيا.

جاء ذلك على خلال الدورة الخامسة من مؤتمر “وطن رقمى” بمشاركة 75 شركة عاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار “جاد” إلى أن الغرفة تسعى إلى الوصول بنظم المعلومات والاتصالات إلى خارج القاهرة، لتربط كل محافظات وقرى ونجوع مصر ببعضها من خلال أنظمة تكنولوجية متطورة.

و أضاف أن الغرفة تبذل جهدا فى زيادة معرفة القطاعات المختلفة بالتكنولوجيا الجديدة، والتيسير على الشركات للتحول الرقمي ضمن خطة الدولة للتحول للمجتمع الرقمى.



