غرفة تكنولوجيا المعلومات توقع اتفاقية تعاون مع GIZ

وقعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات اتفاق تعاون مع مشروع شراكات الاعمال والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Job Partnerships Of SMEs Promotion(JP-SME) والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

يأتي هذا الاتفاق في إطار مجهودات الغرفة للتعاون مع الجهات التنموية الشريكة بهدف تنمية وتطوير أعضاء الغرفة من شركات قطاع تكنولوجيا الاتصالات ورفع كفاءة الشركات والعاملين بها.

تهدف هذه الشراكة إلى دعم وتطوير عدد 10 شركات من أعضاء الغرفة في محافظة الإسكندرية تم اختيارها وفقاً لمعايير محددة من قبل المشروع كمرحلة أولي، وذلك من خلال إعداد برنامج تدريبي خاص لرفع كفاءة الشركات بالإضافة إلى نقل المعرفة فيما يخص أحدث التقنيات التكنولوجية الألمانية وإتاحة الفرص للشركات للمشاركة في المعارض الدولية.

يقوم بتنفيذ المشروع من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الشركة الاستشارية Integration، حيث تقوم بتيسير الخبراء والاستشاريين القائمين على اعداد البرنامج التدريبي للشركات وتوفير الدعم الفني اللازم لهم بالتعاون مع الغرفة.

.