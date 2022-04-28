تعتزم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات تنظيم أول رحلة ترويجية للشركات الاعضاء إلى السوق الإيفوارية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA خلال الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو المقبل .

وقال خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الغرفة في تصريحات له، إن الرحلة تأتي في إطار العمل على فتح افاق تعاون جديدة لشركات التكنولوجيا المصرية أعضاء الغرفة، والانطلاق من العاصمة الإيفوارية “أبيدجان” نحو استشكاف الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات داخل أسواق القارة السمراء .

وأضاف إبراهيم فى تصريحات لـ”المال” أن الغرفة فتحت باب التقديم للشركات الراغبة فى السفر إلي كوت ديفوار عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات لأفريقيا ” SITIC AFRICA 2022 ” تحت مظلة برنامج ” جسور” الذي يهدف الي العمل على فتح قنوات تسويقية جديدة وزيادة فرص الاستثمار امام الشركات أعضاء الغرفة .

وأكد أن CIT ستوفر الدعم الكامل للكيانات المشاركة بالمعرض عبر صورتين أولهما المشاركة فى تكاليف اسئتجار مساحات عرض حلول الشركات المصرية داخل المعرض، بالإضافة إلى تحمل تكاليف سفر البعثة المشاركة، معتبرا أن المحافل الدولية والإقليمية فرصة جديدة لعقد لقاءات ثنائية وتبادل الخبرات بين المعنيين بقطاع التكنولوجيا .

يذكر أن المعرض يسلط الضوء على حلول الشركات فى قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة الإلكترونية والصناعة والزراعة الإلكترونية بمشاركة أكثر من 5 آلاف زائر من عدة دول أفريقيا وأوروبا وأمريكا

وتعد هذه هي المرة الثانية التى يسعي خلالها قطاع الاتصالات المصري إلى سياسة طرق أبواب السوق الإيفوارية إذ سبق لوزارة الاتصالات فى نوفمبر الماضي استقبال وفد من المركز الإيفواري للبحوث الاقتصادية والاجتماعية المكلف بإعداد دراسة جدوى مبدئية ووضع تصور شامل لإنشاء مدينة ذكية في كوت ديفوار، وذلك في إطار رغبة الجانب الإيفواري في الاطلاع على التجربة المصرية في مجال المدن الذكية.