غرفة تكنولوجيا المعلومات تنظم بعثة أعمال لبحث الفرص الاستثمارية في زامبيا نوفمبر الحالي

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT -راعي الصناعة الرقمية اليوم- عن انطلاق بعثة الأعمال الرسمية إلى دولة زامبيا بمصاحبة 9 شركات من الأعضاء وبالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بزامبيا، علاوة على جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وذلك بهدف فتح الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية.

وسيعقد عدد من اللقاءات الثنائية للشركات المصرية مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في مختلف المجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدولة زامبيا وبحث فرص التعاون المستقبلية خاصة في مجالات التحول الرقمي، خلال الفترة من 14-18 نوفمبر الحالي.

أعضاء الوفد المصري وبرنامج البعثة

يترأس الوفد المصري خلال الزيارة خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبمشاركة أحمد السبكي رئيس محور تنمية الأعمال دولياً، وهبة جامع مدير عام الغرفة ورحاب لطفي مدير تطوير الأعمال بالغرفة.

وتتضمن البعثة حضور فعاليات قمة الابتكار الأفريقية Innovation Africa Summit 2022 التي ستنعقد في الفترة من 16 – 18 نوفمبر بمشاركة وفود رسمية من 35 دولة أفريقية.

رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: الزيارة تتضمن مناقشة سبل التعاون مع القطاع الحكومي و القطاع الخاص في زامبيا

تعقيباً على هذا البيان ، أعرب خالد إبراهيم عن سعادته بهذه الخطوة واعتبارها تتويجاً لمجهودات الغرفة منذ بداية العام الحالي لطرق أبواب القارة الأفريقية وإتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لتنمية أعمالها عبر بوابة التصدير ، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي كأحد النتائج الأولوية لمبادرة الغرفة Go To Africa التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمرها السنوي “وطن رقمي” في دورته السابعة .

وأضاف: “إن هذه الزيارة ستتضمن بحث سبل التعاون المشترك ليس فقط مع القطاع الخاص في زامبيا ، وإنما ستتضمن لقاء العديد من الجهات الحكومية التي أبدت اهتماماً واضحاً للتعرف على الخبرات المصرية والإطلاع على المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تساهم في مسيرة زامبيا نحو التحول الرقمي، وتتوافق مع تطلعات الدولة للإنضمام لمصافة دول القارة السمراء التي تعتمد على الحلول الرقمية في رسم ملامح مستقبلها.”

تجدر الإِشارة إلى أن الدراسة التفصيلية لمتطلبات القطاع الخاص والهيئات الخكومية بدولة زامبيا أظهرت فرص أعمال متميزة للشركات المصرية الرائدة في حلول وتطبيقات دعم التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني ومطوري حلول الشمول المالي والتكنولوجيات الناشئة.