غرفة تكنولوجيا المعلومات تقود لجنة لميكنة أعمال اتحاد الصناعات 

كشف خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CIT بالاتحاد العام للصناعات، عن تشكيل لجنة للتحول الرقمي في اتحاد الصناعات بقيادة الغرفة تضم ممثلين عن جميع الغرف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة، اليوم، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر السنوي السابع “وطن رقمي ٧”، الذي عقدته خلال الفترة من 19 و20 يونيو الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CIT بالاتحاد العام للصناعات، إن الغرفة بصدد إجراء عملية ميكنة شاملة للاتحاد العام للصناعات،

مبينًا أن الشركات أعضاء الغرفة ستتولى عمل شبكة البنية التحتية للاتحاد وعمل إعادة هيكلة تكنولوجية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وتقديم خدمات حكومية جديدة؛ منها الفاتورة الإلكترونية.