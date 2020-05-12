غرفة تكنولوجيا المعلومات تدعو أعضاءها لميكنة شركات السياحة

دعت غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات الشركات الأعضاء إلى تقديم حلول تكنولوجية فى القطاع السياحى لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والتى تضم نحو 2300 شركة.

وطالبت غرفة تكنولوجيا المعلومات أعضاءها بالتركيز علي تطبيقات ميكنة أعمال الشركات السياحية وأخرى لميكنة شركات النقل السياحى والليموزين وحلول للتسويق الرقمى المتخصصة في القطاع وتطبيقات وحلول تصميم مواقع الإنترنت السياحية وذلك في موعد أقصاه 20 مايو الحالى.

وتسعى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى توفير أحدث الحلول التكنولوجية وميكنة الشركات أعضائها ورفع كفاءتها طبقا للمعايير العالمية للشركات العاملة فى مختلف قطاعات السياحة ومنها الخارجية والداخلية والنقل السياحى.

واشترطت غرفة CIt على أعضائها بضرورة تسجيل بياناتها عبر رابط إلكتروني متوافر علي صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك وتقديم سابقة أعمالها في القطاع السياحي.

وبحسب الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية في تصريحات سابقة ، فإن خسائر قطاع السياحة في 2020 ستتراوح ما بين 910 مليارات دولار إلى 1,2 تريليون دولار من الإيرادات السياحية عالميا، وذلك بسبب أزمة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف البطوطى أن القطاع سيفقد ما بين 850 مليونا إلى 1.1 مليار سائح دولى، مؤكدا أن هناك انخفاضا يقدر بنحو 2,7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للسفر والسياحة.

وأشار إلى تعرض 100 إلى 120 مليون وظيفة تعمل في السياحة بشكل مباشر للخطر، موضحا أن قطاع السياحة يساهم بحوالى 10,3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويولد واحدة من كل أربع وظائف جديدة في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية.