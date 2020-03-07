اتصالات وتكنولوجيا

غرفة تكنولوجيا المعلومات تؤجل مؤتمر وطن رقمى بسبب «كورونا»

لأجل غير مسمى
محمود جمال 9:43 ص, السبت, 7 مارس 20 9:43 ص, السبت, 7 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعى الصناعة الرقمية اليوم ، عن قرارها بتأجيل الدورة السابعة من مؤتمرها السنوى وطن رقمى لأجل غير مسمى .

وقالت الغرفة فى بيان صحفي اليوم السبت يأتي هذا ضمن إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة العارضين والزوار والمتحدثين وجميع المشاركين في الحدث .

وكان من المقرر إقامة المؤتمر السنوى وطن رقمى 7 في الفترة 22- 24 مارس الحالى بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

تجدر الإشارة إلى أن تأجيل المؤتمر جاء نتيجة تداعيات تفشى فيروس كورونا وعدم قدرة بعض المشاركين الرئيسيين والمتحدثين على السفر ، بسبب القيود المفروضة فى بلدانهم ، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن الموعد الجديد لانعقاد الحدث .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

غرفة التكنولوجيا تحتفل بمرور 20 عاما علي تأسيسها

محمود جمال 2:53 م, الخميس, 20 فبراير 20