غرفة تكنولوجيا المعلومات: بوابة إلكترونية لتسويق الخدمات للأعضاء

محمود جمالقررت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، تخصيص نسبة 10% من ميزانيتها لتغطية احتياجات وخطط العمل لديها.وقال تامر محمد، مدير عام الغرفة، إن إجمالى ميزانية الغرفة تجاوز الـ 4 ملايين جنيه خلال العام المالى الماضى 2015/2016، وجاءت من مصادر متنوعة منها اشتراكا



محمود جمال

قررت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، تخصيص نسبة 10% من ميزانيتها لتغطية احتياجات وخطط العمل لديها.

وقال تامر محمد، مدير عام الغرفة، إن إجمالى ميزانية الغرفة تجاوز الـ 4 ملايين جنيه خلال العام المالى الماضى 2015/2016، وجاءت من مصادر متنوعة منها اشتراكات الاعضاء ورسوم تأسيس الشركات.

جاء ذلك خلال عمومية الغرفة التى نظمتها أمس الأحد على هامش حفل السحور السنوى لها.

وأوضح محمد أن الغرفة تستهدف تنفيذ 8 محاور أساسية خلال2017/2020، منها استكمال برنامج تنمية الطلب المحلى والتى استفدت منه خلال العام المالى المنصرم 237 شركة، بجانب برنامج جسور لتسويق منتجات الشركات الأعضاء خارجيا ونفذت الغرفة خلال الشهر الماضى رحلة إلى البحرين استفادت منها 9 شركات.

وأضاف أن الغرفة تخطط أيضا لتدشين بوابة إلكترونية لتسويق خدمات الغرفة للشركات مؤكدا أن الغرفة تتعاون حاليا مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لإتاحة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة، متوقعا أن يتم تنفيذ هذا البرنامج مع الهيئة قريبا.