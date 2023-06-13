غرفة تجارة كفر الشيخ تناقش مشكلات البقال التمويني بالمحافظة

كشف المهندس حاتم عبدالغفار – رئيس الغرفة بمحافظة كفر الشيخ، عن عقد اجتماع غدا لشعبة البقالة والمواد الغذائية بمقر الغرفة بمدينة كفرالشيخ بحضور وكيل أول وزارة التموين ومدير عام شركة الجملة ومدير عام شركة ايفت ومدير عام شركة اسمارت لبحث عددا من المشكلات التي تواجه نشاط البقالة والمواد الغذائية.

ومن المشكلات التي سيتم مناقشتها، عدم توافر البكر لماكينات صرف المقررات التموينية، وكذا المطالبة بزيادة الكميات المنصرفة من السكر والزيت للبدالين التمونين.

كما أنه من المقرر أن يتم مناقشة تكرار المطالبة بزيادة هامش الربح للبدال التمونينى مع الارتفاع الجنوني الأيجارات والكهرباء ووسائل النقل، والمطالبة بوضع حد لخصم 300 جنيهاً شهريا من البدال التمويني تحت بند مصروفات بنكية بدون وجة حق وبدون علم البدال التموينى.

وأوضح أنه سيتم مناقشة المطالبة بتوافر سلع الأرز والتونة والعدس والسمنة، بالاضافة الى وضع استعلام رصيد على الماكينة حتي لا يقوم التاجر بالضرب بالزيادة عن الحصة التأمينية وان تكون المحاسبة شهرية وليست بالتسوية.

وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة التموين ضوابط صرف السلع التموينية والتي تم البدء في تنفيذها مع صرف سلع شهر مايو الماضي، ويستمر تنفيذها مع صرف السلع التموينية الفترة المقبلة، كما شملت القرارات أيضا توجيهات الوزير لمكاتب التموين والمديريات بشأن تحديد سن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، فضلا عن تحديد سعر بيع طن القمح وطن الدقيق للمخابز.

ونصّت آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2023، حول ضوابط صرف السلع التموينية، على حصة بطاقة التموين من سلع الزيت والأرز والسكر للبطاقة التموينية وفقا لعدد الأفراد وتشمل صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت، وصرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على البطاقة.

كما يتم صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر، أو يتم بديلا عن صرف الأرز صرف عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

وبالرغم من فتح إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب معاش تكافل وكرامة، فإن قرارات وزير التموين تضمنت سن إضافة المواليد، والذي نص على ألا يقل عمر الابن المراد إضافته على البطاقة التموين عن 4 أفراد.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارا في 20 مايو 2023، نص على سعر بيع طن القمح من الصوامع للمطاحن وسعر طن الدقيق من المطاحن للمخابز، مع التأكيد على ثبات سعر رغيف العيش البلدي بـ5 قروش، وجاءت الأسعار بالنسبة لطن القمح التمويني المُسلم للمطاحن من الصوامع بمبلغ 10 آلاف و60 جنيهًا، كما يصل سعر طن الدقيق التمويني المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيها، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.

فيما يصل سعر طن الدقيق التمويني لمستودعات الدقيق التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 11 ألفًا و835 جنيهًا، بواقع 118.35 جنيه للشيكارة وزن 10 كيلوجرامات.

وكان قد كشف المهندس حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ، خلال يونيه الجاري، عن حصاد الـ4 سنوات الماضية لمجلس إدارة الغرفة، والتي تمثلت في عدد من الإنجازات وأبرزها وصول الاحتياطي النقدي إلي 21 مليون و600 ألف جنيه مقارنة بـ13 مليون و800 ألف جنية في المجلس السابق، بعد شراء مقر جديد علي مساحة 1300 متر بمبلغ 12 مليون و539 ألف جنيه، ليكون مقر خدمات متكاملة وبذلك يصل الاجتياطي العام إلى 34 مليون جنيه رغم استلام الغرفة من المجلس السابق بالمبلغ المذكور.

ويقول عبدالغفار، أن من بين إنجازات الغرفة، تم رفع تصنيف الغرفة من المستوي الثاني إلي المستوي الأول لتكون في مصاف الـ8 الكبار أسوة بالقاهرة والاسكندرية وذلك من تاريخ إنشاء الغرفة في عام 1958، وهذا يترتب عليه زيادة عدد المقاعد من 7 إلي 8 وزيادة عدد الشعب من 15 إلي 21 فرد داخل الشعبة، منها شعبة الذهب والصيادلة والانارة والفراشة والبصريات وإلحاق العمالة وغيرها ليصل إجمالي الشعب المشكلة إلى 18 شعبة.