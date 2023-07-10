غرفة تجارة كفر الشيخ تطالب «التموين» بمحاسبة البقالين على إجمالي ما صرف خلال أكتوبر الماضي

خاطبت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة كفر الشيخ وزارة التموين برئاسة الدكتور علي مصيلحي، بشأن صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأشار المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة، في مذكرة تم إرسالها لوزارة التموين، إلى أن بعض البقالين التموينيين التابعين للغرفة التجارية المصرية لكفر الشيخ قد أخطأوا في الصرف خلال شهر أكتوبر 2022.

وأضاف أنه كان يتم صرف المقرارات التموينية بواقع 75% من قيمة التأمين كما كان هناك منحة وقدرها 100 جنيه فزادت المبالغ المطلوبة لأصحاب البطاقات مع انخفاض السلع، حيث قام بعض البقالين التمونين خلال شهر أكتوبر الماضي بتجاوز صرف قيمة الفاتورة بأكثر مما تم استلامه من فرع الجملة.

فيما قامت قامت مكاتب التموين بتحميلهم تلك المبالغ، لذا طالبت الغرفة التجارية بكفر الشيخ باستثناء هذه الظروف، على أن يتم محاسبة البقالين التموينين عن أجمالي ما تم صرفه من المخزون خلال الشهر وأجمالي التسويات خلال نهاية الشهر ولا تتم المحاسبة عن كل تسوية على حده.

وخلال مايو الماضي بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية عن شهر مايو اعتبارا من غدا الاثنين، وأيضا صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة، مؤكدا توفير جميع السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، لافتا إلى استمرار منع تصدير السكر للخارج، وأن مخزون السكر يتجاوز حاليا 4 أشهر، بجانب استمرار إنتاج السكر المحلى من بنجر السكر وقصب السكر، الأمر الذى يعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة.

وبدأت مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في صرف استعاضات السلع التموينية للبقالين عن شهر مايو، لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين على أن يتم الصرف للمواطنين اعتبارا من غدا، حيث تتيح الوزارة ما يقرب من 31 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف ويتم ضخ 9 آلاف طن من السلع الاساسية يوميا منهم 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت طعام، و1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة ضمن المنظومة التموينية، وكميات كبيرة من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.