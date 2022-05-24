غرفة تجارة كفر الشيخ تتعاون مع بنك قطر الوطني بهدف تفعيل مبادرة المركزى لرواد النيل ‎‎

عقدت الغرفة التجارية بكفر الشيخ اجتماعًا، اليوم؛ بهدف تفعيل مبادرة البنك المركزى (رواد النيل) بين الغرفة وبنك قطر الوطنى؛ وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بخدمات غير مالية وتمكينهم من الحصول على التمويل والتواصل مع كل مقدمي الخدمات وتطوير الأعمال.

كان قد تم تشكيل لجنة من المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ والمدير الإقليمي لمنطقة الدلتا (بنك قطر الوطنى الأهلى)، وإبراهيم عبد اللطيف وأحمد سلامة مدير مراكز تطوير الأعمال، وإبراهيم حسنى مسئول تطوير الأعمال؛ لبدء اتخاذ إجراءات تفعيل المبادرة.

وتم عقد اجتماع موسع بين اللجنة وعدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة؛ من بينهم رئيس شعبة المخابز ورئيس شعبة الصيادلة والدكتورة مها الحوشى رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، ورئيس شعبة البقالة، ورئيس شعبة الأقطان، ورئيس شعبة الأسماك، ورئيس شعبة المواد البترولية.

ومن المعروف أن البنك المركزي قام بتوقيع اتفاقية مع جامعة النيل مُدّتها 5 سنوات تحت اسم “رواد النيل” تستهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاءت هذه الاتفاقية بعد أن أطلق البنك مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن مبادرة رواد النيل هى مبادرة شبابية تقوم بتوعية الشباب بريادة الأعمال بدعم البنك المركزي المصري، فيما تشرف جامعة النيل الأهلية على تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط وأكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الجهات المعنية.

من أهداف المبادرة زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في تحسين إجمالي الناتج القومي، وتأسيس مراكز خدمات تطوير أعمال متكاملة، وزيادة عدد الشركات وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات وتحفيز مناخ الابتكار والإبداع.

وينشر البرنامج رسائل تنمية وتوجيه لدعم رواد الأعمال المحتمَلين من خلال التعاون مع المؤسسات العلمية من جامعات ومعاهد عليا ومدارس فنية لتوصيل المفاهيم الخاصة بالمبادرة ونشر رسائله.

ويعمل برنامج التوعية في كل محافظات الجمهورية، ويتم تخصيص نطاقات للتغطية سنويًّا، ويتم الإعلان عنها من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالبرنامج، ويعتمد البرنامج على نشر المفاهيم والأفكار الريادية من خلال مدرِّبين معتمَدين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة.