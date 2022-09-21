غرفة تجارة السويس تتفق مع منطقة التأمينات الاجتماعية على حل مشاكل عمال المخابز

عقدت الغرفة التجارية بالسويس اجتماعا أمس بحضور كل من مدير عام منطقة ومدير ادارة المراجعة الداخلية لمنطقة التأمنيات الاجتماعية بالسويس، وبحضور رئيس الغرفة محمد الملاح ، ورئيس شعبة المخابز بالغرفة حمدي مصطفى، لحل مشكلات عمال المخابز.

وتم توقيع اتفاق بين كافة الاطراف لوضع جدول زمني حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل 2022، بشأن إلزام أصحاب المخابز بالتوجه لمقر مكتب التأمينات لتفعيل القرار الوارد في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021، وذلك بعد الالتماس المقدم للتأمينات بشأن عمال المخابز.

وتم مناقشة الالتماس المقدم من قبل الغرفة التجارية بالمحافظة بشأن عمال المخابر، وذلك لايضاح عدة أمور منها الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021 بشأن عمال المخابز والتواصل مع أصحاب الاعمال لكيفية تطبيق القرار في ظل وجود عدد أربعة عاملين كود 6 طبقا للقرار.

كما تم ايضاح دراسة مديونيات المنشآت مديونيات المنشآت التي تم الحجز عليها والتحقق من المديونية وانهاء اجراءات تسهيل سداد اصحاب الاعمال للمديونيات في نطاق تعليمات الهيئة وكذا منشآت المخابز مع عدم الاخلال بالتزامات المبالغ المستحقة للهيئة العامة للسلع التموينية والموضحة عن العاملين المحددين بالبند أولا من الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021 .

كما تم مناقشة حث المخابز البلدية بالتوجه لمكاتب التأمينات بالسويس لتطبيق ما جاء بالكتاب الدوري 1 لسنة 2021 بشأن عمال المخابز لتوفيق الاوضاع وتحقيق المديونية وحثهم على سداد تلك المستحقات ” ان وجدت” .

وأفاد كلا من رئيس الغرفة التجارية ورئيس شعبة المخابز بالسويس أن الغرض من الالتماس المقدم بشأن المديونيات المستحقة على اصحاب المخابز واجراءات الحجز ان يتم محاسبة المخابز على كافة العاملين بها وفقا لعدد الاجولة بكل مخبز وبالتالي يتم تكويدهم ” كود 6 ” ومن ثم لا توجد تلك المديونيات.

وأكد مسئول هيئة التأمينات الاجتماعية بالسويس أن الالتماس المقدم من اختصاص رئاسة الصندوق وليس المنطقة، وعليه تم الاتفاق على وضع برنامج زمني حتى نهاية اكتوبر 2022 بشأن الزام اصحاب الاعمال بالتوجه لمقر مكاتب التأمينات لتفعيل ما جاء في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2021 .