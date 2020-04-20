غرفة تجارة الإسكندرية : مطالب من شركات مقاولات بضم مدة الحظر الجزئي للعقود

منظومة العمل داخل مواقع الإنشاءات تأثرت خلال فترة التوقف نتيجة الحظر الجزئى الذى تم فرضه فى بعض مواقع العمل قبل ثلالث أسابيع ، والذى انتهى تدريجياً مطلع الاسبوع الماضى

طالب أعضاء بشعبة مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية بضرورة الأخذ فى الاعتبار مع تنفيذ عقود المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا المدة التى توقفت فيها الأعمال فى المواقع، نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من إجراءات احترازية، انعكست على سير العمل فى أعمال المقاولات ونسب الإنجاز فى عدد من مواقع الإنشاءات التى تنفذها شركات مقاولات.

وقال السيد حمزة علم الدين، رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن منظومة العمل داخل مواقع الإنشاءات تأثرت خلال فترة التوقف نتيجة الحظر الجزئى الذى تم فرضه فى بعض مواقع العمل قبل ثلالث أسابيع، والذى انتهى تدريجيا مطلع الأسبوع الماضى.

وأضاف لـ«المال» أنه لابد من العمل لمد فترة الحظر على العقود، لأن خلال هذه الفترة كان العمل فى بعض المشروعات شبه متوقف، لافتا إلى أن القرار سيادى وتأثرت به شركات مقاولات ولا علاقة لها به، فى إطار تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من إجراءات احترازية.

نسب تقدر بنحو ٦٠٪ تأثر فى نسب اتمام المشروعات

وأوضح رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية أن مراعاة المدة الزمنية، فى التوقيتات النهائية لتسليم المشروعات أمر، لافتا إلى أن هناك نسب تقدر بنحو ٦٠٪ تأثر فى نسب إتمام المشروعات.

وأشار علم الدين إلى أن التأثر فى إتمام الأعمال، تزامن مع زيادة مصروفات شركات مقاولات نتيجة انخفاض إنتاجية العمال بسبب ساعات الحظر، فضلاً عن وجود بعض الغياب بالكوادر الإدارية المختلفة فى عدد من المواقع، نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من إجراءات احترازية، انعكس على سير العمل فى أعمال المقاولات ونسب الإنجاز فى عدد من مواقع الإنشاءات.

واعتبر رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه مع استئناف العمل فى المواقع من شركات المقاولات مؤخرا، فإن بعض الشركات لا تعمل بطاقتها القصوى، علم الدين أن هناك خلطًا من البعض بين نشاط شركات المقاولات، وشركات الاستثمار العقارى.