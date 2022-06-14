غرفة تجارة الإسكندرية: مد فترة التقديم لمشروع «حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» لتطوير منتجات السياحة البطيئة

أعلنت الغرفة التجارية فى الإسكندرية عن مد فترة التقديم لمشروع “حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” لتطوير منتجات السياحة البطيئة، والذى ينحصر فيه على المتقدمين المصريين للإقامة في إحدى المناطق المؤهلة في مصر من محافظات الدقهلية، والبحيرة والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح.

وأشارت الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه تقرر مد فترة تقديم العروض حول “حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” لتطوير منتجات السياحة البطيئة حتى 22 يونيو من الشهر الحالي.

وتابعت : فإذا كنت من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو شركة ناشئة أو رائد أعمال ولديك اقتراح يتضمن تحديد المواقع الجغرافية باستخدام تقنيات AR- VR والمزيد من الحلول التقنية لدعم منتجات السياحة البطيئة، يمكنك التقديم والمشاركة والحصول على منحة تصل إلى 25.000 يورو.

كما أوضحت الغرفة التجارية فى الإسكندرية أنه يجب أن تدعم مقترحاتك للمنتجات في إحدى المناطق التجريبية للمشروع في الإسكندرية، وهم، (بحيرات مريوط وإدكو ومنطقة المنتزة).

وشدّدت على أنه يجب على المتقدمين المصريين الإقامة في إحدى المناطق المؤهلة في مصر من المحافظات التالية: الدقهلية، والبحيرة والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح.