غرفة تجارة الإسكندرية: غياب الكوادر بالمواقع يؤثر على سرعة إنجاز أعمال المقاولات

عدد من الكوادر الإدارية فى الشركات والمواقع تغيبوا أو غيبوا، إما نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أو خوفاً على سلامتهم من انتقال المرض

أكد أعضاء شعبة مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية أن غياب الكوادر الإدارية المختلفة فى عدد من المواقع، نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من إجراءات أحترازية، انعكس على سير العمل فى أعمال المقاولات ونسب الإنجاز فى عدد من مواقع الإنشاءات.

قال السيد حمزة علم الدين، رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية إن منظومة العمل داخل مواقع الإنشاءات تضم بجانب العمال والفنين كوادر إدارية، من مهندسين واستشاريين غيرهم ممن لهم دور فى انتظام العمل وسرعة التنفيذ، لتسهيل الاجراءات.

وأضاف لـ«المال» أن عدد من الكوادر الإدارية فى الشركات والمواقع تغيبوا أو غيبوا، إما نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أو خوفاً على سلامتهم من انتقال المرض.

بعض الشركات لا تعمل بطاقتها القصوى

وأوضح علم الدين أن هذا الغياب ادى لتباطؤ أعمال الاعتماد من الاستشاريين، وكذلك الإجراءات الخاصة بالحصول على المستخلصات، وصرف الشيكات، وغيرها من الأعمال التى تتعلق بانتظام العمل فى أعمال المقاولات.

واعتبر رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه مع استئناف العمل فى المواقع من شركات المقاولات مؤخراً، فإن بعض الشركات لا تعمل بطاقتها القصوى.

وأوضح علم الدين أن هناك خلطًا من البعض بين نشاط شركات المقاولات، وشركات الاستثمار العقارى.

لافتاً إلى أن شركات المقاولات هى قطاع تنفيذى، وبالتالى فإن تقليل العمالة الإدارية ببعض مواقع أعمال المقاولات قد يؤدى إلى تعطيل لمنظومات العمل.