غرفة تجارة الإسكندرية: عدم تأثر المبيعات فى حال تطبيق المواعيد المقترحة لإغلاق المحلات

اعتبر بعض التجار أنه فى حالة تطبيق هذا القرار فلن يكون له أى تأثير على حركة البيع فى الفترة المقبلة

رحب عدد من رؤساء الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية بتطبيق المواعيد الجديدة المقترحة لفتح وغلق المحلات التجارية، التي من المنتظر أن تقرها الحكومة خلال الأيام المقبلة.

واعتبر بعض التجار أنه فى حالة تطبيق هذا القرار فلن يكون له أى تأثير على حركة البيع فى الفترة المقبلة، مرجعين ذلك إلى وجود حالة من الكساد والركود الكبير داخل الأسواق.

فى حين اعتبر البعض أن عملية غلق المحال التجارية ستكون على الجميع فهى عملية تنظيمية، وأن الهدف من ذلك وجود نظام وعدم استمرار فتح المحلات دون مواعيد.

وفى البداية أكد ناصر خليل رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، على أنه ليس مع الأغلاق المبكر للمحلات ، لأنه يساعد على الأزدحام و التكدس بغرض الشراء.

وأضاف أن أغلاق المحال التجارية فى الساعة التاسعة مساء على سبيل المثال لن يتسبب فى تأثيرات كبيرة ، لكن الأغلاق مبكر عن ذلك قد يخلق بعض المشكلات.

وأشار خليل إلى أن إتاحة ساعات أطول أمام المواطنين لتدبير متطلباتهم وتوفير الاحتياجات تنعكس على تخيف التكدس والازدحام فى المواصلات والمحلات.

وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن تنفيذ إغلاق المحال التجارية فى الساعة التاسعة مساء لن يكون سبب فى مشكلات ، مشدداً على الا يكون موعد مبكر عن ذلك.

وتستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش، على أن يتم استثناء محلات بيع السلع الغذائية والأفران والصيدليات، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة على الطرق الرئيسية وبمحطات الوقود من تطبيق القرار.

ووفقا لمقترح الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التنمية المحلية الذي رفعته لمجلس الوزراء، تتضمن المواعيد المقترحة إتاحة فتح المحلات التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.

وبدوره أثنى أشرف سلامة رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بـ”الغرفة التجارية بالإسكندرية”، على توجه الدولة لتحديد مواعيد لغلق المحلات التجارية وفقاً لطبيعة نشاطها صيفاً وشتاءاً معتبرة قرار جيد

وأضاف سلامة أنه من الطبيعى أن تغلق كافة المحلات فى العاشرة مساءاً يومياً ، لافتاً إلى وجود مخاوف لدى البعض من أن يكون القرار بداية لتخفيض ساعات العمل بشكل تدريجى فى الفترة القادمة نتيجة تداعيات فيروس كورومنا .

وأستبعد رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن يكون لهذا القرار أى تأثير على حركة البيع فى الفترة القادمة .

وأرجع ذلك إلى وجود حالة من الكساد والركود الكبير داخل الأسواق ، وأن القرار تحصيل حاصل لن يؤثر على نشاط السوق .

وأعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن القرار فى حال تنفيذه سيكون تحصيل حاصل لكنه سيساعد فى ظبط السوق.

وأشار سلامة إلى أنه فى حالة الاستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.

ولفت إلى ان هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، متسائلاً عن كيفية فتح المحل صباحاً مع الأستمرار حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أو أقل قليلاً .

وأوضح أن من أبرز تلك المزايا أيضاً ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم أستخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والإفتراضى.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والمقاهي ستعلن خلال أيام قبل نهاية الشهر الحالي، والموعد المقترح لبداية التطبيق الفعلي 1 ديسمبر.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية “صدى البلد”، قبل أيام، أن القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحلات لا علاقة بها بجائحة فيروس كورونا المستجد، ولكنها ستكون مواعيد مستدامة، وارتباطها بأزمة كورونا لا يتعدى سوى تعود المواطنين عليها خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال.

من جانبه، اعتبر حازم المنوفى النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أن عملية غلق المحال التجارية طالما ستكون على الجميع فهى عملية تنظيمية.

وأضاف المنوفى أن الهدف من ذلك وجود نظام وعدم أستمرار فتح المحلات دون مواعيد .

وشدّد النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، على أن مواعيد عمل المحلات فى حال أقرارها لن تؤثر على البيع والشراء ، وإنما ستكون عملية تنظيمية جيدة لا أكثر ولا أقل .

لن تضر المستهلك

وأكد المنوفى على إنه فى حال أقرار أغلاق المحلات يوماً فى الأسبوع جميعها لن تضر المستهلك كونه سيدبر أحتياجاته فى اليوم السابق يوم الأغلاق .

وأوضح النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أن هذا الأمر إذا تحقق سيضمن راحة لبعض المواطنين والتجار الراغبين فى الأغلاق يوماً فى الأسبوع ويتعذر عليهم ذلك نتيجة المنافسة فى السوق

ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة.

بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية “شاملة التي داخل المولات التجارية” في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة.