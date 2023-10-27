غرفة تجارة الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد

نظمت الغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالاسكندرية، وبالتنسيق مع محمد العرجاوي نقيب مستخلصي جمارك الإسكندري ورشة عمل للمشغل الاقتصادي المعتمد أمس الخميس بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية لتثقيف وتوعية جميع الشُعب واعضاء مجلس ادارة الغرفة من شركات التخليص والمصدرين والمستوردين والنقل البحري والمتعاملين مع الجمارك بصفة عامة بالتيسيرات والمزايا في مراحل الإجراءات الجمركية للشحنات.

وافتتحت أعمال الورشة بكلمة محمد العرجاوي نقيب مستخلصي جمارك الإسكندرية، حيث رحب فيها بأمل نوس جندي رئيس الادارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي ووفد الجمارك المرافق لها والشكر علي تلبية الدعوة بانعقاد ورشة عمل عن البرنامج .

كما رحب بالحضور والمشاركين وحثهم علي سرعة الانضمام للبرنامج لحصول شركاتهم على المزايا والتيسيرات الجمركية التي يمنحها المشغل في كافة مراحل الإفراج الجمركي.

واستهلت الورشة كلمة أمل نوس جندي رئيس البرنامج خلال افتتاحها أعمال الورشة بالشكر لنقيب مستخلصي جمارك الإسكندرية وبرؤساء الشُعب بالغرفة علي حسن الاستقبال وقامت بشرح ماهية برنامج المشغل الاقتصادي ونشأته والهدف منه والذي ينعكس أثره ايجابيا علي الاقتصاد الوطني.

وتناولت الورشة شرحا لـ مها ماهر مدير عام الادارة العامة العملاء من خلال العرض التقديمي لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والمستجدات التي استحداثها البرنامج وكيفية الاشتراك به والشروط والمعايير اللازمة لذلك.

وأكدت أمل نوس رئيس البرنامج أن مصلحة الجمارك بشكل عام والإدارة المركزية بصفه خاصة لديها كامل الاستعداد لزيادة التعاون وتكامل الأدوار لتحقيق المصلحة العامة في النهاية ، خاصة أن هناك تعليمات كبيرة من رئيس مصلحة الجمارك بزيادة التعاون مع المجتمع التجاري ومعرفة مقترحاته ومناقشتها، وهناك تيسيرات حريص على إصدارها باستمرار للتسهيل على المتعاملين مع الجمارك.

وأشارت إلى استعداد الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتكثيف التعاون في الفترة القادمة من أجل بحث مقترحات أعضاء مجلس الغرفة ، وتوعيتهم بآخر المستجدات في هذا الشأن ومساعدتهم في تسهيل الإجراءات التي تتعلق بالإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال فريق العمل في كافة التخصصات .

وفي النهاية أشارت أمل نوس أن مكتبها مفتوح لتلقي اي معوقات تواجه المجتمع التجاري والعمل علي تذليلها.

ووجهت الشكر لمحمد العرجاوي نقيب مستخلصي الجمارك بالاسكندرية ورؤساء الشُعب واعضاء مجلس إدارة الغرفة علي الدعوة والمشاركة الفعالة.

كما أثنت علي الحضور واشادت بتفاعلهم الواضح أثناء انعقاد الورشة، حيث دارت المناقشات والرد على جميع استفسارات السادة الحضور من كاقة الشٌعب بالغرفة التجارية بالاسكندرية.

وشارك كلاً من الدكتور هشام الشربيني مدير عام الاداره العامة للدخان والدكتور متولي صلاح القائم بأعمال مدير عام الادارة العامة لشئون المستخلصين وفريق عمل البرنامج من مديري إدارات ومديري الحساب للرد علي الاستفسارات كلا في تخصصه.

واختتمت ورشة العمل التثقفية والتسويقية بقيام نقيب مستخلصي جمارك الإسكندرية الأستاذ محمد العرجاوي ورؤساء الشًعب واعضاء مجلس إدارة الغرفة بتقديم درع الغرفة التجارية لـ أمل نوس جندي رئيس البرنامج وشهادات التقدير لفريق البرنامج علي هذا المجهود الجم في التعاون المشترك والمثمر مع المجتمع التجاري من خلال الغرفة التجارية بالاسكندرية.