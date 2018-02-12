غرفة تجارة الإسكندرية تقترح مقاطعة شركات الأسمنت بالمحافظة لمدة أسبوع

معتز محموداقترحت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية على أعضائها مقاطعة شركات ومصانع الأسمنت بالإسكندرية لمدة أسبوع، لايصال رسالة لتلك الشركات والاستماع لمطالبها.أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن اللجوء لهذا الإجراء رد فعل طبيعى لتجاهل الشركات ل

معتز محمود



اقترحت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية على أعضائها مقاطعة شركات ومصانع الأسمنت بالإسكندرية لمدة أسبوع، لايصال رسالة لتلك الشركات والاستماع لمطالبها.

أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن اللجوء لهذا الإجراء رد فعل طبيعى لتجاهل الشركات لمطالب التجار خلال الفترة الماضية.

وأضاف مخيمر أن الشركات لا تلتفت الى الخطابات والمطالب التى يتم توجيهها إليها عبر الغرفة التجارية، كما أنها لا تقوم بحضور الاجتماعات رغم توجيه دعوات إليها لمناقشة مطالب التجار.

وأشار رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أنه فى حالة الدخول فى هذه المقاطعة فإن شركات الأسمنت “ستحترم نفسها” على حد وصفه.

واقترح مخيمر أنه يمكن للتجار استغلال هذه الفترة لصيانة سياراتهم وشاحناتهم، بالتزامن مع المقاطعة.

من جانبهم أشار عدد من التجار الأسمنت خلال اجتماع للشعبة إلى أن نسبة كبيرة منهم حققوا خسائر خلال الشهر الماضى نتيجة معاملات الشركات، خاصة شركة أسمنت الاسكندرية، لافتين الى أن مبلغ النولون الذين يحصلون عليه من الشركة والذى يبلغ ٢٥ جنيها غير كافٍ.

وأبدى عدد من التجار موافقته المبدئية على الدخول فى المقاطعة

