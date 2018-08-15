غرفة تجارة الإسكندرية تفاجئ أعضاء الشعب بفتح باب الانتخابات

■ تجار: القرار صدر من دون مقدمات ■ توقعات بهدوء العملية.. وسط اتجاه لحسم البعض بالتزكية■ المال ـ خاصفاجأت غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، السوق السكندرية بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات الغرفة على جميع الشعب، ووصف تجار القرار بأنه صدر من دون مقدمات.ولفت التجار إلى أن الغرفة أرسلت ر



■ تجار: القرار صدر من دون مقدمات

■ توقعات بهدوء العملية.. وسط اتجاه لحسم البعض بالتزكية

■ المال ـ خاص

فاجأت غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، السوق السكندرية بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات الغرفة على جميع الشعب، ووصف تجار القرار بأنه صدر من دون مقدمات.

ولفت التجار إلى أن الغرفة أرسلت رسائل إلكترونية ورسائل قصيرة للتأكيد على موعد الانتخابات المقرر عقده فى سبتمبر المقبل.

وتوقع البعض أن تقام انتخابات مجالس إدارات الشعب التجارية فى أجواء هادئة، نظراً لوجود حالة من الإحباط تسيطر على التجار، علاوة على توقعات بحسم بعض الشعب بالتزكية.

فى البداية أكد السيد حمزة علم الدين، رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات، أن انتخابات الشعب التجارية كانت تحتاج للإعلان عنها بفترة مناسبة قبل الانتخابات، وجرى الكشف عن إجرائها بشكل مفاجئ.

وأضاف أنه على مدار الفترات الماضية تم الحديث بشكل غير رسمى عن إجراء الانتخابات، رغم تأجيلها منذ قرابة 8 سنوات.

وتوقع علم الدين أن تتم العملية الانتخابية فى أجواء هادئة مقارنة بالدورات السابقة، باستثناء بعض الشعب التى قد تشهد منافسات ساخنة.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات من شأنها أن تُحدث تغييرا فى نشاط الشعب التجارية بعد انتخاب وتشكيل مجالس إدارات الشعب الجديدة.

وأبدى علم الدين تفاؤله بقدرة المجالس الجديدة على حل المشكلات، لافتاً إلى أن هناك بعض المشكلات التى كان مؤجلا حلها نتيجة عدم إجراء الانتخابات خلال الأعوام الماضية.

وبدأت غرفة تجارة الإسكندرية منذ مطلع الأسبوع الماضى تلقى طلبات الترشيح لتجديد مجالس إدارات الشعب التجارية، تمهيداً لإجراء الانتخابات الخاصة على مجالس إدارات نحو 47 شعبة تجارية تابعة للغرفة على مدار 46 يوم خلال ما يقارب العشرة أسابيع.

وحددت غرفة تجارة الإسكندرية التاسع من سبتمبر المقبل موعدًا لبدء انتخابات تجديد مجالس إدارات الشعب التجارية .

ويتم تخصيص يوم منفصل لإجراء انتخابات كل شعبة على حدة، على أن تبدأ أول تلك الانتخابات يوم الأحد الموافق التاسع من سبتمبر لانتخاب أعضاء مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى .

وتشمل الانتخابات شعب المستوردين والمصدرين والحاسبات الآلية وتجار الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات والتبريد والتكييف والخضر والفاكهة والأدوية والحلاوة الطحينية ومستخلصى الجمارك والبقالة والعطارة.

كما أنه من المقرر أن تكون آخر انتخابات يتم إجراؤها وفقًا للجدول الزمنى المعد الخاصة بشعبة مخلفات السفن فى يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر المقبل.

من جانبه أكد نادرعبدالهادى رئيس شعبة منتجات البلاستك، أن هناك حراكا بغرفة تجارة الإسكندرية بهدف ضخ دماء جديدة فى انتخابات الشعب لتمثيلهم فى مجالس الإدارات.

وأضاف أنه تم إعلان أعضاء الشعب بموعد الانتخابات بالتاريخ الرسمى وفى الموعد الرسمى، رغم أنه لم يكن معلوماً للأعضاء من قبل بموعد إجراء الانتخابات.

وأوضح أن الغرفة قامت أيضاً بإرسال رسائل الإلكترونية والاتصال بالأعضاء لإبلاغهم موعد الانتخابات، علاوة على إرسال رسائل قصيرة لهم.

وكشف عبدالهادى عن سعيه لضم شركات جديدة وكبيرة عبر ممثلين لها لمجلس إدارة الشعبة.

وأبدى عدم رضاه عن المجلس المنتهية ولايته برئاسته، لافتاً إلى أنه أنهى المرحلة وتم انتخابه فى مرحلة كان يرفض خلالها كثيرون العمل العام.

بدوره أكد أشرف جويا، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن انتخابات مجالس إدارات الشعب التجارية ستقام فى أجواء هادئة، نظراً لعدم إيمان بعض التجار بدور الغرفة.

وأضاف أن هناك حالة من الإحباط تسيطر على بعض التجار، لافتًا إلى أن عددا من أعضاء بعض الشعب التجارية سيفوز بالتزكية.

واعتبر جويا أن هذه الحالة ستؤدى لإضعاف همة مجالس الإدارات الجديدة وقد تعمل على إحباطهم.