غرفة تجارة الإسكندرية تضع متوسط أسعار النوالين البحرية للبضائع الواردة خلال الثلاثة أشهر المقبلة

عقدت غرفة تجارة الإسكندرية اجتماعًا مؤخرًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 471 لسنة 2021، بهدف بشأن متوسط أسعار النولون البري عن البضائع العامة وارد، والبضائع العامة الصب الجاف، والصب السائل، وذلك عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022.

وتم الاجتماع في ضوء البند الثاني والثالث من بنود بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغرفة تجارة الإسكندرية لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البري المؤداة على السلع المعفاة والألآت والمعدات وسلع الجدول.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقعته غرفة تجارة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البري.

وأصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 48 لسنة 2022 بشأن البيان الاسترشادي المعتمد بقيم خدمات النولون البري على البضائع الواردة من الغرفة التجارية بالاسكندرية وذلك بعد مراجعته بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

ونص المنشور على أن متوسط النقل البري بين مصر والسودان بلغ بالنسبة للتريللات قرابة 40 ألف جنيه.

كما شملت الأسعار النقل بين مصر وليبيا عبر التريللا وصلت أيضا الى 40 ألف جنيه، كما وصل تكلفة النقل بالسيارة الجامبو 15 ألف جنيه، وبالسيارة الربع نقل ” دبابة ” بلغت 10 الآف جنيه.

وخلال وضع السعر الاسترشادي من قبل غرفة تجارة الاسكندرية خلال ابريل الماضي لشهور ابريل ومايو ويونيه، لمتوسط أسعار النولون البرى للبضائع الواردة من الدول الشقيقة، ومنها «ليبيا» و«السودان»، ومتوسط حمولة 30 طنًا.

واتفقت اللجنة التى تضم ممثلين من الشعبة، ومصلحتى الضرائب والجمارك، على أن متوسط أسعار النولون البرى للحمولات من الدولتين إلى مصر، ومن ليبيا إلى مصر 45 ألف جنيه للتريلات عن الثلاثة أشهر الماضية، وهو ما يمثل انخفاض في اسعار النوالين بقرابة 5 ألآف جنيه للثلاثة أشهر الجارية والتي تضم ” يوليو ، وأغسطس، وسبتمبر ” .

كما اتفقت اللجنة على سعر استرشادي للثلاثة أشهر الحالية، بالنسبة للتريللات مملؤة واردة من ميناء ضبا إلى ميناء سفاجا الى قرابة 750 دولار، ومن ميناء نويبع إلى ميناء العقبة فيصل سعر تقل التريللا الى 710 دولارات.

أما متوسط سعر النولون للحاويات المملؤة بضائع عامة وارد 20 قدما من ميناء العقبة إلى ميناء العين السخنة الى 135 دولارا.

أما الحاوية المملؤة التي يتم نقلها من ميناء الحديدة باليمن فتصل الى 450 دولارا، وبالنسبة للبضائع العامة فتتراوح من 20 – 18 دولارا للطن .

وبالنسبة لنقل بضائع الزيوت من البحر الأسود الى الموانئ المصرية بالنسبة لشحنات في حدود 5000 طن فيصل سعر النولون من 25 – 23 دولار للطن، ومن الولايات المتحدة الامريكية يكون 45 -40 دولارا للطن بالنسبة للكميات حتى 5 ألآف طن، و35 – 30 دولارا للطن بالنسبة للشحنات في حدود 10 آلاف طن، و30 – 25 دولارا للطن بالنسبة للكميات حتى 20 ألف طن.

وكان أشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق، إلى أن البروتوكول الذي وقعته المصلحة مؤخرا مع غرفة تجارة الإسكندرية يأتي بهدف إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه وفقا لهذا البروتوكول، فهناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار الدكتور “السيد صقر” رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات) لكافة موانئ الجمهورية.