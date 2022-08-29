غرفة تجارة الإسكندرية تستقبل نائب سفير دولة نيوزيلندا لبحث سبل التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، نائب سفير دولة نيوزيلندا كولوم هاميس، لبحث سبل التعاون بين الجانبين واستهدف اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية التي يمر بها العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ومحمود مرعي عضو مجلس الإدارة، وشاهندة سرور رئيس لجنة الأخشاب بالغرفة، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة.

وأكد الجانبان أن التبادل التجاري يعد مجالاً هامًا ويجب العمل على تطويره وتنميته، فحالياً تبلغ قيمة تلك التبادلات التجارية ما يقارب 350 مليون دولار.

كما تمت مناقشة ما يتعلق بسعر الصرف التنظيمي بين الجانبين، ومجالات التعاون المحتملة خاصة في قطاعي الأغذية والأخشاب، وآلية استيراد الأخشاب في مصر.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة.