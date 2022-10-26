«غرفة تجارة الإسكندرية» تدعو أعضاءها للقاءات مشتركة مع وفد رجال أعمال بولندي بمجال الطاقة

تعقد الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية غداً الخميس لحضور لقاءات ثنائية مشتركة مع وفد رجال أعمال بولندي بمجال الطاقة، وذلك غداً الخميس 3 نوفمبر الساعة الـ11 صباحًا بمقر الغرفة.

وسيشهد اللقاءات حضورا من الجانب البولندي كل من فويتشخ كاووجا- نائب محافظ اقليم سيليزيا العليا وياتسك ميكتا نائب رئيس صندوق اقليم سيليزيا العليا وياتسك جراد رئيس مكتب التجار الخارجية بالسفارة البولندية.

ودعوت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع القسم التجاري بسفارة بولندا أعضائها لحضور لقاءات ثنائية مشتركه مع وفد رجال أعمال بولندي، في مجال الطاقة.

وأكدت أنه للتعرف على الشركات البولندية برجاء زيارة اللينك التالي: https://bit.ly/3TNoxaTولتسجيل بياناتكم برجاء إرسال ايميل على البريد الإلكتروني التالي:‏[email protected] يرجى العلم بأن التسجيل عن طريق الإيميل فقط.