غرفة تجارة الإسكندرية تحتفل بمرور مائة عام على إنشائها 13 أكتوبر

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مؤتمرا صحفيا، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة ورئيس اتحاد غرف دول البحر الأبيض المتوسط (إسكامي) اليوم الأحد بدار الغرفة بمحطة الرمل، وذلك بمناسبة احتفالات الغرفة بمرور مائة عام على إنشائها ومرور 40 عامًا على تأسيس اتحاد غرف البحر المتوسط، والذي تترأسه مصر حاليا.

وخلال خلال فعاليات المؤتمر استعرض احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية الاستعدادات الغرفة لهذه الاحتفالية العالمية والتي ستقام خلال يومي 13 و14 اكتوبر .

كما استعرض الوكيل نبذه عن تاريخ الغرفة علي مدار قرن من الزمان ورؤيتها المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصري وتنمية مدينة الاسكندرية عروس البحر الابيض المتوسطالاجانب في مجالات الامتياز التجاري “الفرنشايز”.

وحضر المؤتمر الصحفى عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.