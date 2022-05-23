غرفة تجارة الإسكندرية تؤكد تراجع في أسعار الطماطم وبعض الفواكه

أكد أعضاء بمجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية على حدوث تراجع ملحوظ فى أسعار بعض الخضروات والفواكه فى الفترة الراهنة مقارنة بأسعارها قبل أسبوعين وفى مقدمتها الطماطم والخوخ وغيرها نتيجة تزايد الكميات المطروحة منها بالأسواق.



وقال هاشم محمد هاشم رئيس مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية إن أأسعار الطماطم حالياً تباع عند مستويات لا تتعدى عشر جنيهات للكيلو جرام الواحد وهناك أنواع تقل عن ذلك بكثير ، بعد أن سعر الكيلو قبل أكثر من أسبوعين يزيد عن نحو عشرون جنيهاً.

وأضاف هاشم أن السبب فى زيادة الأسعار خلال الأسابيع الماضية هو تراجع الكميات المعروضة بالأسواق سنوياً ، لافتاً إلى أن هذا التراجع بالكميات أنعكس على الأسعار.

وأوضح أن السبب فى تراجع الكميات يعود إلى العوامل الجوية والأضطرابات التى تحدث والتى أنعكست على بعض كميات محصول الطماطم فى العروة الصيفية وأدت لتلف جزء منها .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة الإسكندرية أن أسعار الخوخ بالأسواق تراجعت بشكل ملحوظ هذه الأيام ، مقارنة بالأسابيع الماضية، لافتاً إلى أن سعر الكيلو السكرى داخل وكالة الجملة يبلغ 4 جنيهات حالياً بعد أن كان يبلغ نحو 16 جنيها من قبل.

ولفت هاشم إلى أن أسعار المشمش تراجعت أيضاً وأصبح سعر الكيلو فى سوق الجملة يبلغ نحو 6 جنيهات بعد أن كان يبلغ 12 جنيه وأحياناً 20 جنيه .

وأشار هاشم إلى أن سعر العنب الأحمر أصبح 20 جنيها ، بعد أن كان يبلغ 25 و 30 جنيها من قبل ، لافتاً إلى أن المؤشرات حول محصول التفاح هذ العام تتفاوت بين الأشجار المزروعة فى المناطق الرملية والتى يتميز محصولها هذا العام بالحيوية ، تختلف عن الأشجار المزروعة فى الأراضى الطينية فى الدلتا .