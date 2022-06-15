غرفة تجارة الإسكندرية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية

أكد محمد حفني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية الجهود التي تبذلها الدولة ممثله في العديد من الجهات والأجهزة المعنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية حتى لا يتحمل القطاع الرسمي كامل الأعباء .

وأضاف حفنى خلال مشاركته فى الاجتماع الموسع لشعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ، بحضور قيادات بمصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بالإسكندرية أن بعض الممارسات التى يتم اتباعها مع القطاع الرسمي وتتحملها المؤسسات العاملة به لن تشجع القطاع غير الرسمى للانضمام لتلك المنظومة .

وأشار إلى أن العديد من المشكلات التى تم طرحها للمناقشة خلال الاجتماع تعد بمثابة مشكلات تواجه كل القطاعات ولا تنحصر فقط فى قطاع الملابس الجاهزة .

وكشف حفنى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسكندرية لا يقصر ويقوم بإرسال هذه المشكلات والعوائق عبر خطابات وطلبات إلى العديد من الجهات المسئوله بهدف العمل على توصيل الآراء ومطالب التجار .

وأشار حفنى إلى أن هناك تفهم لدور مصلحة الضرائب فى هذه المرحلة وكونها تحتاج إلى تدبير حصيله وهناك أعباء يتم تغطيتها .

وخلال اللقاء تم مناقشة المعوقات التي تواجه القطاع التجاري، والاتفاق على عدد من النقاط، أبرزها إعادة صياغة عمل اللجان، وإصدار بيان عاجل يتطلب فيه من جميع الحضور توصيل المعلومه على لسان الضرائب بالمبادرة بالتسجيل عند بلوغ حد التسجيل للقيمة المضافة،

كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء لجان توصية مصاحبة للجان الحصر الميداني تقوم فيها بتوعية المنشآت قبل التسجيل وإعطاء المنشآة فرصة للتسجيل لمده أسبوعين لتقنين أوضاعها ويمكن تكرار هذه المهلة مرة واحدة.

وشهد الاجتماع الموسع لشعبة الملابس الجاهزة حضور أعضاء من مجلس إدارة “غرفة الإسكندرية”، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وذلك مع مشاركة وفد من قيادات مصلحة الضرائب على القيمة المضافة يضم أشرف قدري رئيس منطقة شرق بمصلحة الضرائب، ومجدى خميس رئيس منطقة الجمرك، وعبدالحميد القيصوني رئيس منطقه وسط، ومحمد أحمد رئيس منطقة غرب، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه القطاع التجاري في الوقت الحالي.