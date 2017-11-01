غرفة تجارة أسيوط تطرح مجمع الباب والشباك ببورصة النيل

أحمد علىتعتزم غرفة التجارة بأسيوط، طرح شركة مجمع الباب والشباك، ببورصة النيل، لتكون أولى ثمار جولة البورصة الترويجية بالمحافظات، والتى تضمنت لقاء مع جمعية مستثمرى ورجال أعمال أسيوط بنهاية الشهر الماضى.وقال عمرو أبوالعيون، رئيس غرفة التجارة بالمحافظة إن الأخيرة استقرت على طرح الشركة ببورصة النيل

أحمد على

تعتزم غرفة التجارة بأسيوط، طرح شركة مجمع الباب والشباك، ببورصة النيل، لتكون أولى ثمار جولة البورصة الترويجية بالمحافظات، والتى تضمنت لقاء مع جمعية مستثمرى ورجال أعمال أسيوط بنهاية الشهر الماضى.

وقال عمرو أبوالعيون، رئيس غرفة التجارة بالمحافظة إن الأخيرة استقرت على طرح الشركة ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من مزايا القيد.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة الجديدة تحت التأسيس، وستتولى الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «مجمع 100 ورشة»، التى تضم نحو 42 ورشة حالياً، بتكلفة استثمارية 6 ملايين جنيه.

يقام «مجمع 100 ورشة»، المتخصص فى الصناعات الصغيرة على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتم تنفيذه بالتعاون بين محافظة أسيوط وغرفة التجارة بالمحافظة، وتم تدشين المشروع رسميًا فى إبريل 2016.

وتتولى غرفة التجارة بأسيوط مسئولية البناء والتشييد، وتحصيل الايجارات التى ستذهب لصندوق خاص لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع، تمويل أية توسعات.

وأوضح “أبو العيون” أنه سيتم طرح الورش بنظام الايجار مقابل 1000 جنيه شهريًا للواحدة.

وأضاف أن الوجه القبلى مليئ بالشركات المؤهلة للقيد فى البورصة الرئيسية وبورصة النيل، لكنه فى حاجة إلى نشر ثقافة الاستثمار والقيد.

وأشار إلى أن غرفة التجارة على استعداد لتوفير مقر ومساحة كافية لإنشاء فرع جديد للبورصة المصرية بمحافظة أسيوط، جذب الشركات للقيد بها.

كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق، ما يفيد تلقى إدارة البورصة المصرية عرضًا من غرفة تجارة أسيوط لافتتاح فرع جديد، بمنطقة الصعيد، وأنها تنتظر رد مسئولى «البورصة» لبدء الإجراءات.