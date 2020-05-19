غرفة المنيا التجارية: التحول للاقتصاد الرقمى ضرورة حتمية فى ظل أزمة «كورونا»

خاصة أن معظم التجار وأصحاب الشركات يمارسون الأعمال من المنزل وبالتالى سيكون هناك مستفيدون كثر من هذه المبادرة

أكد أيمن عبدالرحمن الأفندى، عضو مجلس إدرة غرفة المنيا التجارية، أن دبلومة “التحول للاقتصاد الرقمى” التى أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية جاءت فى وقت جيد، خاصة أن معظم التجار وأصحاب الشركات يمارسون الأعمال من المنزل وبالتالى سيكون هناك مستفيدون كثر من هذه المبادرة.

وأوضح “الأفندى”، أن التجار في محافظة المنيا بدأوا التقديم علي هذه الدبلومة للاستفادة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن هذه الدورة مجانية ومستمرة خلال الفترة المقبلة ولم يتم إعلان موعد لانتهائها، مشيراً إلى أن “رقمنة الاقتصاد” ستؤدى إلى رفع كفاءة الإجراءات مما يساعد الدولة علي توفير مبالغ كبيرة جداً، فضلاً عن تسهيل الاجراءات وتحسين تجارب العملاء وكذلك المساهمة فى مكافحة الفساد.

وأوضح أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا حتمياً لمواكبة ما يحدث فى العالم وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة فى تنظيم الاقتصاد العالمى، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممكن، مؤكداً أن “رقمنة الاقتصاد” ستساهم فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، شريطة اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمى الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات فى البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.

وأضاف أن “رقمنة الاقتصاد” تم تطبيقها بالفعل في العديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا فى كثير من التعاملات التجارية فى البيع والشراء، وكذا الدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا والانترنت لم يعد غريبا علي الشعب المصري، وخاصة ان نسبة عدد المشتركين فى خمات المحمول الي اجمالى عدد السكان تقارب 93%.

وأطلق الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عدد من البرامج التدريبية المجانية عبر الإنترنت والتي تبدأ بدبلومة “التحول الرقمى”، وذلك ضمن مبادرة Stay Home Egypt التي يرعاها الاتحاد بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الرقميات والتدريب والتوظيف، وتأتى البرامج التدريبية لمساعدة أصحاب الأعمال على التحول الرقمى.