غرفة المنشآت الفندقية : لا يوجد حجر صحي على الوفود السياحية داخل الفنادق

أكد ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أنه لا يوجد أي حجر صحي على الوفود السياحية داخل الفنادق المصرية، موضحًا أنهم يستمتعون ببرامجهم السياحية بسهولة ويسر حتى موعد سفرهم المقرر مسبقًا.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء تعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس حتى يوم 31 مارس 2020.

مع استمرار استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) للسماح للوفود السياحية المتواجدة في مصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم مسبقًا، وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

الحجر الصحي سيطبق على العاملين فقط لمدة 14 يومًا

وأوضح فوزي أن مَن سيطبق عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا هم فقط العاملون بالفنادق، وذلك بعد رحيل آخِر سائح بالفندق، وفقًا لبرامج كل وفد سياحي على حدة.

من جانبه قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إنه بعد قرار غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر، ابتداء من يوم بعد غدٍ الاثنين 23 مارس حتى نهاية الشهر، فيتعين على جميع الشركات السياحية التي ما زالت لديها وفود سياحية في مصر توفيق أوضاعهم وبرامجهم السياحية وزياراتهم للمتاحف والمواقع الأثرية وفقًا لهذا القرار.