استثمار

«غرفة المنشآت السياحية» تطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمة المركب العائم «القصر»

عقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى اجتماعاً طارئاً لبحث التداعيات المصاحبة لتدمير المركب العائم الثابت (القصر)، وما وصفته بتشريد نحو 450 عاملاً وأسرهم والتأثير على صورة الاستثمار فى مصر . و قرر المجلس مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى…

دعاء محمود 2:00 ص, الأربعاء, 22 يناير 20 2:00 ص, الأربعاء, 22 يناير 20

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عقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى اجتماعاً طارئاً لبحث التداعيات المصاحبة لتدمير المركب العائم الثابت (القصر)، وما وصفته بتشريد نحو 450 عاملاً وأسرهم والتأثير على صورة الاستثمار فى مصر .

و قرر المجلس مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد حل عاجل للمركب العائم وإعادة تشغيله، وحماية الاستثمارات التى تم ضخها فى هذا المشروع والتى تصل لنحو 200 مليون جنيه- بحسب الغرفة .

وأكد المجلس دعمه المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً والعمل على إيجاد بدائل عملية للمنشآت السياحية التى قد تتضرر من إقامة هذه المشروعات.

وندد المجلس خلال اجتماعه الطارئ بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل المحليات تجاه المركب العائم “القصر” دون سابق إنذار، رغم إستيفائه لكل التراخيص والموافقات اللازمة.

وأكد المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم لحين إيجاد حل مناسب للمركب والعاملين به.

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بقلم دعاء محمود

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