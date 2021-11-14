غرفة المنشآت السياحية تحذر أعضاءها من مخالفة الإجراءات الاحترازية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، أعضاء جمعيتها العمومية إلى ضرورة التزامهم واتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحى وسليم وآمن والتى تُعرف بمعايير سلامة وآمان الغذاء الصحى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحى.

وآهاب رئيس الغرفة، فى بيان صحفى، بجميع المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة التشديد التام بإتباع الإجراءات الإحترازية وكذلك إصدار تعليمات للعاملين بإتباع المعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهى، مع اتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهى،وقبل تقديمه لروادها، مع تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة فى تجهيز وطهى الطعام وأيضا الاهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه بصفة دورية ومنتظمة.

وأكد المصري سعى وحرص جميع أعضاء الغرفة للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال اتباعهم لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد أيضا على أمن وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم والمنشآت السياحية، من أجل الحفاظ على التدفق السياحى وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية.

وشدد المصرى على ضرورة إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لضمان خلوهم من الأمراض، حيث إن الإخلال بهذه الإجراءات يسيء إلى صناعة وسمعة السياحة فى مصر، والتى بذلت الدولة والقطاع السياحى مجهودات كبيرة لعودتها مرة أخرى بعد عناء دام لفترة طويلة.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ واتباع الإجراءات الاحترازية بصورة صارمة، وكذلك تدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على هذه الإجراءات، واعتبار أن هذه الأمور تعد من أولويات السائح وإهتماماته.

ولفت إلى أن وزارة السياحة والآثار، قد أكدت فى خطابها الموجه من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إلى الغرفة بإنها سوف تقوم بتكليف حملات رقابية للمرور على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بشكل مفاجئ للتأكد من إتباعها للإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية السليمة ومن يثبت عدم إلتزامه بهذه الإجراءات سوف تقوم وزارة السياحة بغلق وإيقاف تراخيص المنشآة وأيضاً إيقاف المدير المسئول.