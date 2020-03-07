غرفة الملاحة الدولية تصدر إرشادات جديدة لـ«النقل البحري» لمواجهة كورونا

أصدرت غرفة الملاحة الدولية “ICS” إرشادات جديدة لصناعة النقل البحرى العالمية، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتم إصدار وثيقة شاملة مكونة من 22 صفحة، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة والمتضمنة على كل من (منظمة الصحة العالمية WHO- المنظمة البحرية الدولية IMO- المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ECDC- الرابطة الدولية للصحة البحرية IMHA).

وتشتمل وثيقة الغرفة الملاحية الدولية على بعض النصائح حول إدارة دخول الموانئ والمنافذ البحرية، والفحص المسبق، وما يجب القيام به في حالات الاشتباه أو العدوى.

كما تقدم التدابير الوقائية العملية الواجب اتخاذها من قِبل البحارة على متن السفن، بما في ذلك خطة لإدارة تفشي المرض (في حالة حدوثه)، بالإضافة لبعض التعليمات والنصائح المتعلقة بتدابير النظافة الخاصة بالبحارة على متن السفن، وإدارة التعرض لمخاطر عالية، والتعامل مع الحالات، والعزل والتنظيف والتطهير، وإدارة النفايات.

كما يأتي التوجيه أيضًا مع ملصقات يمكن طباعتها ووضعها على متن السفن، بالإضافة إلى بعض نماذج التتبع الخاصة بالمسافرين (ما قبل الصعود على السفينة وذلك بالنسبة للسفن السياحية)، وقائمة “منظمة الصحة العالمية” الخاصة بإجراءات الدعم اللوجستي ضد “فيروس كورونا”.

جدير بالذكر أنه تم وضع وتصميم هذه الوثيقة لتدعم وتناسب جميع أنواع السفن التي تعمل في المياه الدولية عن طريق إمدادها بأحدث المعلومات والإرشادات الفعالة اللازمة للحد من انتشار هذا الفيروس.

كما سيتم توزيعها على البحارة من خلال (شبكة اتحادات أعضاء غرف الملاحة الدولية)، وستقوم “المنظمة البحرية الدولية IMO” بتعميمها عبر منشوراتها الدورية، كما سيتم مشاركتها أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.