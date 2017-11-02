غرفة الملابس تفاوض 3 بنوك للبيع بالتقسيط

عمر سالمتتفاوض غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات مع 3 بنوك منها «الأهلى» و«مصر»، وعدد من الشركات المصنِّعة، لبحث إمكانية بيع الملابس بالتقسيط.كانت غرفة صناعة الجلود قد تعاقدت مع عدة بنوك لبيع الأحذية بالتقسيط منذ شهور، أبرزها« البنك الاهلى»، تبع

عمر سالم

تتفاوض غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات مع 3 بنوك منها «الأهلى» و«مصر»، وعدد من الشركات المصنِّعة، لبحث إمكانية بيع الملابس بالتقسيط.

كانت غرفة صناعة الجلود قد تعاقدت مع عدة بنوك لبيع الأحذية بالتقسيط منذ شهور، أبرزها« البنك الاهلى»، تبعها تعاقد «التجارى الدولى» فى أبريل الماضى مع شركة Nike، وتم إطلاق خدمة تتيح ﻟلعملاء شراءﺀ ﺃﻯ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﺣﺬﻳﺔ للشركة ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ، عبر الاﺗﺼﺎﻝ برقم مختصر لمركز ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌملاءﺀ، والتقدم بطلب ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳتفادة بخدمة ﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ.

كشف المهندس محمود صفوت، المدير التنفيذى لغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أنه من ضمن المصانع والشركات التى ستشارك بالمبادرة شركة كونكريت، ومينز كلوب ومجموعة عرفة، والشركة العالمية، متوقعاً مشاركة البراندات العالمية مثل ZARA وH&M فى فترة لاحقة بعد نجاح المبادرة.

وأضاف لـ«المال» أنه جارٍ التفاوض حاليا مع البنوك الثلاثة، للمشاركة فى تنفيذ تلك المبادرة، متوقعًا إتمام الاتفاق خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن البنك سيسدد قيمة الملابس للمصانع، على أن يقسط سعر الملابس للعملاء لمدة تتراوح من 6 إلى 18 شهرًا.

وقال إن تفعيل تلك المبادرة سيسهم فى زيادة حركة المبيعات فى ظل حالة الركود التى تعانى منها السوق، عقب الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الملابس خاصة الشتوية منها.

ﻭأشار إلى أﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ سيسمح ﺑﺘﻘﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ للعملاء ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﻰ سيتعاقد معها الفترة المقبلة بدون ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻭﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ.

وأوضح صفوت أن ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ تسعى ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ لتنفيذ إستراتيجية ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺗﺸﻤﻞ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻹﻧشاء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ، بهدف ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ المكونات، وزيادة الصادرات.

وقال إﻥ الاستراتيجية ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻧشاءﺀ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، مما ينشط حركة ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭيﺭﻓﻊ ﺍﻷﻋباء ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

ووفقا لمحمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، شهدت صادرات الملابس الجاهزة ارتفاع بنسبة %12 خلال الفترة من يناير – سبتمبر2017، لتحقق 1057 مليون دولار مقارنة بـ947 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2016. وأوضح عبدالسلام لـ«المـال» أن الغرفة تسعى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات خلال العام الحالى، وفتح أسواق جديدة بمنطقة الخليج، بالإضافة إلى الدول التى ممكن اقتحامها لأول مرة، فى غرب أوروبا وأفريقيا، كما تستهدف التركيز على التصدير للسوق الروسية.