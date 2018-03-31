غرفة القاهرة: 200 جنيه انخفاضًا فى أسعار الأسمنت

عمر سالم أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع فى أسعار الأسمنت بقيمة 200 جنيه فى الطن لينخفض إلى 1000 جنيه ارض المصنع و1050 جنيها للمستهلك، بعد أن وصل الى 1250 جنيها للمستهلك خلال الفترة الماضية. وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام العام للغرف التجاري

عمر سالم

أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع فى أسعار الأسمنت بقيمة 200 جنيه فى الطن لينخفض إلى 1000 جنيه ارض المصنع و1050 جنيها للمستهلك، بعد أن وصل الى 1250 جنيها للمستهلك خلال الفترة الماضية.



وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن تراجع أسعار الاسمنت في صالح السوق حيث انه كلما انخفضت الاسعار زادت المبيعات.

وأشاد “العربي ” بدور القوات المسلحة في تامين سيارات النقل من والى مصنع العريش لانتاج الاسمنت وهو ما يزيد من المعروض تدريجيا وبالتالي تنخفض الاسعار على اعتبار انها تخضع لاليات العرض والطلب دائما بالسوق، مشيرا إلى أن الغرفة تتابع بشكل يومي حالة السوق عن طريق الشعب التجارية المختلفة للوقوف على اي مستجدات قد تحدث وأسبابها.

من جانبه اكد احمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة مواد البناء، أنه تم رفع تقرير عن حالة السوق في قطاع الاسمنت هذا الاسبوع الي المهندس ابراهيم العربي تناول انخفاض اسعاره بسبب عودة تشغيل مصنع العريش وضخ انتاجه بالسوق تدريجيا وهو ما زاد المعروض مقابل الطلب وبالتالي بدأت الاسعار الانخفاض.

وقال “الزيني” إن القوات المسلحة لها دور كبير في تأمين حركة سيارات نقل الاسمنت ذهابا وعودة الي سيناء بعد ان تاثرت في الفترة الماضية مما سيؤدي الي عودة الحركة التجارية إلى طبيعتها تدريجيا وهذا ينعكس بمزيد من الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الأيام المقبلة.