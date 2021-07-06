اقتصاد وأسواق

غرفة القاهرة: زيادة المعروض تهبط بأسعار اللحوم المستوردة

قبل أسبوعين من عيد الأضحى
دعاء حسني 7:28 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21 7:28 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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تراجعت أسعار اللحوم المستوردة بين 5 إلى 10 جنيهات فى الكيلو للحوم البرازيلية والهندية، بنهاية الأسبوع الماضى، وقبل أسبوعين من حلول عيد الأضحى المبارك الموافق 20 يوليو المقبل.

قال سيد النواوى، عضو غرفة القاهرة التجارية، وأحد مستوردى اللحوم، إن سعر كيلو اللحم البرازيلى سجل 85 جنيها مقابل 90 بنهاية الأسبوع الماضى، كما سجلت «الهندية» قرابة 55 جنيها للمستهلك مقابل 65 سابقاً.

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النواوى: «الهندية» تسجل 55 جنيها للكيلو.. و«البرازيلية» تتراجع إلى 85

وأوضح النواوى لـ«المال» أن سعر اللحوم المستوردة تراجع حاليا ليستقر عند نفس معدلات موسم عيد الأضحى السابق.

وكانت أسعار اللحوم المستوردة وبخاصة البرازيلية قد سجلت ارتفاعات قياسية لتقترب من 90 جنيها للكيلو، فى ظل أزمة «كورونا» وتراجع المعروض منها وارتفاع سعرها عالميا.

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ويبلغ حجم واردات مصر من اللحوم %60 من حجم الاستهلاك المحلى من اللحوم الحمراء، حيث إنه فضلا عن الاستهلاك المباشر لها يتم استخدامها فى الفنادق والقرى السياحية وعمليات تصنيع اللحوم كالبرجر والبسطرمة وغيرها من المصنعات.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من اللحوم قرابة 1.2 مليون طن سنوياً، وفقا لشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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وأرجع النوواى الانخفاض فى أسعار اللحوم المستوردة إلى زيادة المعروض من اللحوم البلدية والمستوردة فى الأسواق.

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بقلم دعاء حسني

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