غرفة القاهرة: توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية، عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ مع زيادة معروض السلع، مشيرا إلي تنظيم مجموعة منافذ “أهلا رمضان” في عدة مناطق من المحافظة؛ لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار خاصة تقل عن مثيلتها في السوق بجانب دعمها لمعرض “سوبر ماركت أهلا رمضان”.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الطارئ أمس لبحث حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان المبارك بساعات.

وقال العربي، في بيان منذ قليل، إن مساهمة الغرفة في معرض سوبر ماركت “أهلا رمضان” أو تنظيمها عدة منافذ في ربوع المحافظة يأتي ضمن زيادة الدور الاجتماعي للتجار لمساندة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وطمأن العربي المواطنين علي استقرار حالة السوق خلال الأيام الحالية؛ مؤكدا توفر السلع بمختلف أنواعها، مشيرا إلي أن المنافذ الحكومية ومعارض “أهلا رمضان” بجانب منافذ المعارض التي تنظمها الغرف التجارية زادت من معروض السلع المختلفة بالسوق، ومن ثم هناك استقرار علي اعتبار أن السوق تخضع لآليات العرض والطلب.

وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن توافر المعروض من السلع أدي إلي الاستقرار، خاصة في ظل حالة الركود التي كانت تشهدها الأسواق في الفترة الأخيرة، مما قلل الطلب وزاد المعروض خاصة بعد الزيادات التي شهدتها الأسعار عقب ارتفاع سعر الدولار بعد تحريره.

وأشار “شكري” إلي أن المنافذ التي تنظمها غرفة القاهرة متنوعة في كثير من المناطق، خاصة الشعبية، للوصول لعدد كبير من محدودي الدخل ومساندتهم بسلع ذات أسعار خاصة تقل عن السوق، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة السلع في الفترة الأخيرة التي انعكست علي زيادة الأسعار، منوها بأن الغرفة دعمت معرض سوبر ماركت “أهلا رمضان” ماديا وتنظم مجموعة معارض في محافظة القاهرة في خطوة من التجار لزيادة دورهم الاجتماعي.