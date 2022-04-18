دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لاجتماع طارئ لمجلس إدارة غرفة القاهرة أمس الأحد استمر لعدة ساعات لمناقشة سبل زيادة متابعة السوق ، ورصد أي مستجدات وأسعار السلع من الأسواق المختلفة بالقاهرة.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة متابعة الأسواق ، والسعي إلى زيادة معروض السلع لضمان استقرارها.

وشدّد “العربي” خلال الاجتماع على أهمية متابعة السوق في المناطق المختلفة من المحافظة ، وتكثيف هذه المتابعة ، خاصة خلال الفترة الراهنة ، ورصد الأسعار من أماكنها على أرض الواقع ، وبشكل يومي مع تنوع هذه الأماكن ؛ للوقوف على الأسعار التي تُباع بها السلع في مختلف هذه المناطق وتنوعها.

وشكّل “العربي ” لجنة مهمتها متابعة الأسواق ورصد الأسعار من المناطق المختلفة ، مع تحديد مصدر هذه السلع بالتنسيق مع غرفة العمليات الحالية بالغرفة المعنية بمتابعة الأسواق طوال الفترة السابقة.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في ضبط السوق ، والحفاظ على استقراره جنبًا إلى جنب مع الدولة دعمًا للمواطنين ، خاصة أنهم أساس العملية التجارية وبدون مستهلك للسلع لن تكون هناك تجارة أو صناعة.

من ناحية أخرى ، أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في ضبط السوق وتنظيم معارض وشوادر أهلًا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة بدعم من هذه الغرف ، وهو ما ساهم في ضبط الأسواق مع الدور الكبير والمتنوع التي تقوم به الدولة بكافة مؤسساتها لزيادة معروض السلع ، والتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الأسواق والسعي لاستقرارها.

وكذلك ما يقوم به الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المستمرة لأي مستجدات بالسوق ، وكذلك الوزارات وكافة الجهات الوطنية التي تسعى لضبط السوق ، خاصة في الفترة الحالية ، وهو ما نشاهده بشكل مكثف خلال شهر رمضان المبارك ، وانعكس على استقرار السوق.