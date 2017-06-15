غرفة القاهرة تطالب بوضع آليات لتنفيذ بورصة الدواجن

السيد: تحافظ على توحيد الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطةأحمد اللاهونى طالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لتنفيذ بورصة الدواجن، حفاظًا على توحيد الأسعار بالسوق المحلية، وعدم تركها متذبذبة لرغبة التجار.وتعتبر بورصة الدواجن شبكة

السيد: تحافظ على توحيد الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة





أحمد اللاهونى



طالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لتنفيذ بورصة الدواجن، حفاظًا على توحيد الأسعار بالسوق المحلية، وعدم تركها متذبذبة لرغبة التجار.

وتعتبر بورصة الدواجن شبكة إلكترونية موحدة تربط كل أصحاب المزارع والمربين والشركات للثروة الداجنة، فضلا عن أنها حلقة وصل بين القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات الرسمية فى الدولة.



وقال السيد فى تصريحات لـ “المال”، إن تنفيذ بورصة للدواجن سيقلل من الحلقات الوسيطة التى ترفع الأسعار على المستهلك النهائى بشكل لا يتحمله فى ظل ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات.



واستقرت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية عند 31 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و33 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.



وعلى صعيد الأسماك فقد استقرت عند 35 جنيها لكيلو البلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار البورى بين 60و65، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.