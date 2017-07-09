غرفة القاهرة تطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال ترشيدا للكهرباء

طالبت غرفة القاهرة التجارية، المجتمع التجاري والصناعي بشكل خاص والمستهلكين بصفة عامة، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بعد زيادة أسعارها الجديدة، لتفادي أي تداعيات لها على أسعار السلع والمنتجات، مشيرة إلى أن رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء، يأتي ضمن خطة الدولة، التي تتضمن رفع هذا الدعم نهائيا خلال الفترة القادمة، وهو أمر ليس بجديد وتم إعلانه من قبل.

وقال المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ، إن رفع الدعم عن الكهرباء أمر معروف منذ فترة، وبشكل صريح ضمن خطة الإصلاح التي تقوم بتنفيذها الدولة خلال الفترة الحالية، وعلينا أن نساندها ونضع المقترحات التي نتفادى بها أي سلبيات قد تحدث خلال تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية، منها أن نهتم بعملية ترشيد الاستهلاك، ولا نبالغ في إضاءة المحال، فضلا عن استخدام وسائل الإضاءة الموفرة.

ونوه العربي، إلى أنه من ضمن وسائل ترشيد استهلاك الكهرباء، تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية على سبيل المثال الساعة الثانية عشرة مساء باستثناء القطاعات التي تمثل أهمية خاصة للمواطنين مثل الصيدليات، على أن يتم التنسيق والاتفاق على استمرار فتح عدد منها، وليست جميعها في المنطقة الواحدة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالتبادل فيما بينها في عملية الغلق لتحقيق العدالة في العملية التجارية.

وشدد على أن عملية التنمية، تحتاج تكاتف كل الجهود، وإن يقوم كل طرف بدوره كما يجب، للوصول في النهاية إلى مصلحة بلدنا، ولذلك خطط التنمية التي تقوم بتنفيذها الدولة حاليا، لابد أن يشارك بها كل الفئات المجتمعية المختلفة.