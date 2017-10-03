غرفة القاهرة تشكل لجنة دائمة لتنظيم معارض موسمية

دعاء حسني: أعلن إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، عن تسكيل الغرفة لجنة دائمة مختصة بوضع خطة تنظيم المعارض على مدار العام والترتيب لها واقتراح المواعيد المناسبة لها قبل بداية كل موسم.وقال العربي إن هذه اللجنة ستكون مهامها الترتيب لإقامة معارض في كافة

دعاء حسني:



أعلن إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، عن تسكيل الغرفة لجنة دائمة مختصة بوضع خطة تنظيم المعارض على مدار العام والترتيب لها واقتراح المواعيد المناسبة لها قبل بداية كل موسم.

وقال العربي إن هذه اللجنة ستكون مهامها الترتيب لإقامة معارض في كافة المواسم طوال العام مثل “رمضان والمدارس والأعياد” على أن تقوم بتنظيم معارض للسلع التي تتناسب مع كل موسم بأسعار التكلفة، من خلال الشعب التجارية المختلفة بالغرفة علي غرار معارض “أهلًا رمضان وأهلًا مدارس” وتكون هذه اللجنة منوطة بالترتيب للمعارض مبكرًا بحيث يتم تنظيمها في مواعيد كافية ومناسبة يستفيد منها المستهلك.

وأكد حرص مجلس إدارة الغرفة على مساندة المواطنين من خلال زيادة الدور الاجتماعي لتجار العاصمة بشكل مستمر، خاصة في المواسم لمساندة المستهلك الذي يعتبر أساس العملية التجارية.