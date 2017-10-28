غرفة القاهرة تدرس إنشاء شركات تجارية بالعاصمة الإدارية

دعاء حسنى اقترح مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، شراء أرض في العاصمة الادارية الجديدة لاقامة مشروعات تجارية واستثمارية وإدارية تفيد التجار والشارع المجتمعي خلال الفترة المقبل.جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس لتأبين الباشا ادريس امين صندوق الغرفة

دعاء حسنى



اقترح مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، شراء أرض في العاصمة الادارية الجديدة لاقامة مشروعات تجارية واستثمارية وإدارية تفيد التجار والشارع المجتمعي خلال الفترة المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس لتأبين الباشا ادريس امين صندوق الغرفة الذي وافته المنية الشهر الحالى، واختار المجلس عمرو خضر لاستكمال الـ22 عضوا واللواء صلاح العبد الامين المساعد لصندوق الغرفة امينا للصندوق وسيد النواوي عضو مجلس إدارة الغرفة أمينا مساعدا له.

ويدرس المجلس حاليا إقامة شركات مساهمة متنوعة في العاصمة الادارية منها ما يتعلق بالتجارة وإقامة معارض متخصصة محلية ودولية ومنها ما يتعلق بنادي تجار المحروسة ومنها شركات استثمارية في قطاعات مختلفة تعظم موارد الغرفة وتزيد خدماتها لمنتسبيها وللشارع المجتمعي.

وقال مجلس إدارة الغرفة إنه يستهدف التنمية والتطوير ومساندة الدولة في خطتها التنموية التي تنفذها حاليا سواء على المستوي الاقتصادي والخدمي أو توفير وظائف للشباب للحد من نسبة البطالة.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة الغرفة تفاصيل هذه المشروعات والشركات المالية وانواعها فور الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة بها والخطط الزمنية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.