غرفة القاهرة تخاطب شركات المحمول لحل أزمة مخزون كروت الشحن

❐ إيهاب سعيد: «فودافون» توافق مبدئياً على تعويض التجار.. ومفاوضات مع «أورنج» و«اتصالات» ❐ «هداية»: -48 72 ساعة مهلة لحسم الموقف.. وإجراءات تصعيدية حال عدم الاستجابةدعاء حسنى وسمية كمالخاطبت شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، شركات المحمول

❐ إيهاب سعيد: «فودافون» توافق مبدئياً على تعويض التجار.. ومفاوضات مع «أورنج» و«اتصالات»

❐ «هداية»: -48 72 ساعة مهلة لحسم الموقف.. وإجراءات تصعيدية حال عدم الاستجابة

دعاء حسنى وسمية كمال

خاطبت شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، شركات المحمول الثلاث، للسماح للتجار ببيع مخزون كروت الشحن لديهم بالسعر القديم، لتفادى الخسائر التى تلحق بهم بعد القرارات الأخيرة بزيادة أسعار الكروت.

قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة أصحاب مراكز الاتصالات، إن شركة فودافون أبدت موافقة مبدئية على تعويض التجار الذين تتوفر لديهم كروت شحن كرتونية ذات طبعة قديمة، فيما يتم التفاوض مع «أورنج» و«اتصالات».

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أقر الخميس الماضى، أسعار كروت الشحن الجديدة، ليتم بيع الكروت بذات القيمة مخصوما من قيمتها %30، بحيث يمنح كارت فئة الـ5 جنيهات، على سبيل المثال، رصيد 3.5 جنيه.

وشهدت السوق ارتباكا كبيرا خلال اليومين الماضيين، بعد موافقة الجهاز على زيادة الأسعار، وامتنع عدد كبير من التجار عن البيع بذريعة خروج سيستم الشركات عن نطاق الخدمة.

وأضاف سعيد لـ«المال»، أن الشعبة تبحث حاليا مع فودافون آلية ومقترحات التعويض لتفادى تضرر التجار، والتى من بينها السماح ببيع مخزون كروت الشحن، ذات الطبعات القديمة الموجودة لدى التجار حالياً، بالسعر القديم، لحين نفادها وإصدار الطبعة الجديدة المتضمنة خصما على قيمة الرصيد.

وكانت الشبكة الرابعة للمحمول «WE» المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، قد طرحت عرضًا خاصًا لفترة محدودة، يتيح لعملائها الاستفادة من كامل أرصدة الكروت لجميع فئات الشحن، دون أى خصومات، تحت شعار «هتدفع بس ثمن الكارت.. وهتستفيد بكل الرصيد»، عبر منحهم %30 من قيمة الكارت فى صورة دقائق مكالمات ووحدات إنترنت مجانية.

وأوضح سعيد لـ«المال»، أن التجار أعضاء شعبتى «مراكز الاتصالات» و«المحمول» بالغرفة التجارية، اعترضوا خلال اجتماعهم أمس الأول، على السياسات البيعية الجديدة بخفض قيمة الرصيد على كروت الشحن دون التنسيق مع الشعبيتن.

وأضاف أن التجار سيتعرضون لخسائر فادحة جراء النظام الجديد، حيث كانوا يحصلون على الكارت فئة الـ«100» من الشركات، على سبيل المثال بنحو 108 جنيهات، ليباع للمستهلك بـ110، وبالتالى فإن بيعه بـ100 جنيه مخصوما منه %30 من الرصيد، أمر غير منطقى ويضر بمصالح التجار، ما دفع الشعبة لمخاطبة الشركات الثلاث لحل الموقف وضمان عدم تضرر التجار والموزعين.

وتابع: المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أرسل خطابا رسميا أمس لكل من «فودافون، وأورانج مصر، واتصالات»، فضلا عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عقب الاجتماع المشترك للشعبتين، لعرض توصيات التجار وتحديد لقاء عاجل مع الشركات خلال الأسبوع الحالى، لتحديد هامش ربح التجار على بيع كروت الشحن عقب المنظومة الجديدة”.

وأكد أن هامش الربح المتفاوض عليه، يجب ألا يقل عن %5 – مقابل %2 حاليا -، لضمان تحقيق مكسب شرعى، وتفادى التعرض للمساءلة القانونية.

وأضاف: «الدولة تفرض ضرائب، والشركات ترفع أسعار بيع كروت شحنها لتغطية الارتفاع فى تكاليف تشغيلها، ومن حق التاجر أيضا المطالبة بزيادة هامش ربحه لتغطية ارتفاع تكاليفه».

فى سياق متصل، دعت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة الجيزة التجارية إلى عقد اجتماع عاجل مع مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات، وحماية المستهلك، وشركات المحمول الثلاث لحل أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن خلال 48 ساعة.

وقال محمد هداية، نائب رئيس الشعبة، إن القرار جاء بعد اجتماع مجلس إدارتها يوم الأحد الماضى لمدة 5 ساعات، وانتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة تضم 4 من كبار تجار المحمول، بهدف مناقشة تداعيات قرار خصم %30 من رصيد العملاء، والذى تسبب فى إحداث بلبلة بالأسواق، علاوة على زيادة نسبة عمولة التجار من الكروت التى يتقاضونها من الشركات.

وأوضح هداية لـ«المال» أن «المحمول» أمهلت المشغلين 48 إلى 72 ساعة للرد على مطالبها، أو ستقوم باتخاذ خطوات تصعيدية جارٍ دراستها، مضيفا أن هامش ربح التاجر من كارت الشحن فئة 100 جنيه يصل إلى جنيهين وهو ضئيل للغاية.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى المحمول فى مصر خلال يونيو الماضى بلغ 100.3 مليون مشترك، بواقع 42.2 مليون عميل لـ«فودافون»، و33.8 مليون لـ«أورنج»، و24.3 مليون لـ«اتصالات».