غرفة القاهرة تبحث زيادة معروض السلع الغذائية في الانتخابات

دعاء حسني أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عن استقرار أسعار السلع بسبب توافر المعروض بالسوق في ظل وجود حالة ركود نسبي خلال الفترة الحالية.جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة أمس الذي ترأسه المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غر

دعاء حسني

أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عن استقرار أسعار السلع بسبب توافر المعروض بالسوق في ظل وجود حالة ركود نسبي خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة أمس الذي ترأسه المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لمناقشة حالة السوق ومدى توافر المعروض من السلع المختلفة في ظل الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتوقعت الشعبة زيادة المبيعات خاصة على مدار اليوم واليومين المقبلين وهي أيام الانتخابات الرئاسية حيث سيكون لها مردود إيجابى على رواج مبيعات بعض السلع الغذائية مثل المياة المعدنية والغازية والعصائر والبسكويت ؛ كونها ستلاقي إقبالًا كبيرًا من الناخبين على مدار يومهم الانتخابي.

وبحث”العربي” في أول اجتماع للشعبة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها من جديد الأسبوع الماضي مدى توافر السلع في ظل الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك ودراسة حالة السوق للاطمئنان على توافر السلع والوقوف على أي مستجدات أولًا بأول.

وشدد “العربي” على ضرورة زيادة متابعة السوق وما يدور به في الأيام القادمة خاصة مع العد التنازلي لدخول الشهر الكريم مع السعي إلى تكثيف معروض السلع لمواجهة أي زيادة في الطلب للحفاظ على توزان الأسعار.

ونوه رئيس الغرفة إلى أن رصد الأسعار بالسوق بشكل يومي أمر مهم ، وهو دور مهم للشعبة على اعتبار أنها تمثل قطاعًا له أهمية خاصة عند المواطنين.

من جانبه استعرض عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة أمام رئيس الغرفة حالة السوق مؤكدًا توافر السلع واستقرار أسعارها مع وجود حالة ركود نسبي في المبيعات حيث لم تتخط حاجز الـ60% من المستهدف متوقعا استمرار الاستقرار خلال الفترة القادمة .

