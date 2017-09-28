غرفة القاهرة تبحث إنشاء كيان لتقديم خدماتها إلكترونياً

دعاء حسنىتُجرى الغرفة التجارية بالقاهرة، دراسة لإنشاء شركة مساهمة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، بهدف تقديم خدمات الغرفة عبر نقاط بيع على مستوى الجمهورية.وتقدم الغرفة التجارية عددًا من الخدمات، أبرزها إصدار شهادات ترخيص المزاولة الخاصة بالسجل التجارى، والشهادات الخاصة بالتعديلات التى يمكن أن تطرأ

دعاء حسنى

تُجرى الغرفة التجارية بالقاهرة، دراسة لإنشاء شركة مساهمة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، بهدف تقديم خدمات الغرفة عبر نقاط بيع على مستوى الجمهورية.

وتقدم الغرفة التجارية عددًا من الخدمات، أبرزها إصدار شهادات ترخيص المزاولة الخاصة بالسجل التجارى، والشهادات الخاصة بالتعديلات التى يمكن أن تطرأ على السجل التجارى، وكذلك إصدار شهادات المنشأ واعتماد فواتير البضائع المصدرة إلى الخارج.

وكشف نائب رئيس الغرفة، على شكرى، فى تصريحات لـ«المال»، أن التكلفة الاستثمارية المقدرة للشركة الجديدة ستتراوح بين 100 و150 مليون جنيه، وستمثل مساهمة الغرفة بها %50، والباقى لشركات قطاع خاص لم يفصح عن أسمائها.

يشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر فى أغسطس من العام الماضى، قرارًا يسمح للغرف التجارية أو اتحادها العام لأول مرة بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.

ونص القرار فى مادته الأولى، على أنه «للغرف التجارية ولاتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها فى عدد من المجالات، وتشمل إنشاء أو إدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وصيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجيستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة».

فى سياق متصل، أكد شكرى أن حالة ركود شديدة أصابت مبيعات الأسواق، تصل نسبتها لـ50% مقارنة بنظيرتها فى العام الماضى، بسبب تآكل راتب المواطن المصرى بعد ارتفاع مستويات الأسعار وتفاقم معدلات التضخم، مستبعدا ً تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام.

وأضاف أن خطط انعاش السوق تركز حالياً على زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، والسعى لتعديل سلوك المستهلكين لقصر عمليات الشراء على الاحتياجات الأساسية.