غرفة القاهرة التجارية تناقش مع نظيرتها الكينية زيادة التبادل والاستثمارات المشتركة

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، المستشار التجاري الكيني توبيا أنجاني؛ لبحث سبل التعاون لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الكينية خلال المرحلة المقبلة.

قال شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة، المستشار التجاري الكيني نيابة عن رئيس الغرفة، إن غرفة القاهرة تتيح كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن السوق المصري، وما به من فرص استثمارية وتجارية أمام مجتمع الأعمال الكيني، في ظل الطفرة التقدمية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وأشار يحيى، إلى أن هناك منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة يمكن للجانب الكيني الاستفادة منها، خاصة مع توجهات الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية، وكذلك الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات.

ولفت إلى الدعم الكبير للقيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، والحوافز المتتالية التي تعلن عنها الحكومة المصرية للمستثمرين والاستثمار في مصر، وهو ما يشجع على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المستشار التجاري الكيني على أن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ودعم عمليات التصدير والاستيراد، وأن هناك لقاءً ستنظمه السفارة الكينية خلال شهر نوفمبر المقبل في مصر يجمع مجتمع الأعمال في البلدين؛ لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.