غرفة القاهرة التجارية: تكثيف ندوات التوعية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على أهمية توعية التجار والصناع ومؤديَ الخدمات من منتسبي الغرفة بكيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية من خلال اللقاءات والندوات ، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب لتفادي أي معوقات تواجههم في التنفيذ في ظل ما تقره وزارة المالية من إلزام تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال رئاسة “العربي” لاجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة أمس لمناقشة الموضوعات التي تهم منتسبي الغرفة.

وكلف العربي، الجهاز التنفيذي للغرفة بتكثيف تنظيم الندوات والاجتماعات لتوعية منتسبي الغرفة بكيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وفتح لغة حوار مع المتخصصين للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي من شأنها التثقيف والتوعية حول كافة التفاصيل التي تتعلق بالفاتورة الإلكترونية، معتمدًا تنظيم ندوة حول كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية بمقر الغرفة، وذلك يوم الأحد الموافق 13 من نوفمبر الجاري، موجهًا الدعوة لكافة منتسبي الغرفة للاستفادة من فعاليات هذه الندوة.

كما أكد العربي خلال الاجتماع على أهمية استمرار متابعة السوق ورفع تقارير يومية عن الحركة التجارية في الانشطة المختلفة ، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية ، مشيرًا إلى أن التقارير التي ترفعها الشعب التجارية بالغرفة تؤكد توافر كافة السلع بالسوق.

وأوضح أن ذلك ما يطمئن المواطنين على تلبية كافة احتياجاتهم ، خاصة في ظل الدور الحكومي الكبير لضبط السوق بزيادة معروض السلع من خلال الآليات الحكومية المتنوعة، منها منافذ القوات المسلحة ومبادرة كلنا واحد والمجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين، ومنافذ وزارة الزراعة وسيارات السلع المتنقلة وغيرها من سبل متنوعة لمعروض السلع بجانب المحال التجارية المنتشرة في ربوع مصر.

كما شدد “العربي” علي اهمية الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة لتوطين الصناعة المحلية في القطاعات المختلفة والتركيز علي زيادة الانتاج المحلي ورفع معدل الصادرات المصرية مستفيدين من توجه القيادة السياسية بتوطين الصناعة المحلية وتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصادنا القومي.