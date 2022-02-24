غرفة الفنادق : 11 كازينو قمار تقدموا للانضمام لعضوية «ألعاب المائدة»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه تقدَّم حتى الآن نحو 11 كازينو للانضمام لعضوية شعبة ألعاب المائدة (الجارى تأسيسها) بعد صدور قرار وزارى رقم 95 لسنة 2021، يقضى بإنشاء شعبة نوعية بالغرفة تحت مسمى شعبة ألعاب المائدة «الكازينو».

وأضاف، لـ«المال»، أن إجمالى عدد كازينوهات ألعاب المائدة (القمار) يصل إلى 16 كازينو مرخصًا ومفتوحًا للزوار فى القاهرة، شرم الشيخ وطابا، فيما يوجد كازينو واحد بالغردقة مرخص، ولكنه مغلق خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن الشعبة تقع تحت إشراف غرفة المنشآت الفندقية وفى حدود اختصاصاتها وتخضع لقواعد محددة، منوهًا بأن الغرض من إنشاء الشعبة هو أن تكون الممثل الشرعي لهذا القطاع.

وأشارإلى أنه من المقرر الانتهاء من تأسيس شعبة ألعاب المائدة خلال مارس المقبل.

كانت غرفة المنشآت الفندقية قد وجّهت منشورًا إلى شركات إدارة ألعاب المائدة (الكازينو) تطالبهم بسرعة الانضمام لعضوية الشعبة، وبهذا تضم الغرفة فى عضويتها الفنادق الثابتة، والعائمة، وشركات الإدارة والشركات المالكة للفنادق، بالإضافة إلى الكازينوهات العاملة فى مصر، وفقًا للقرار الوزاري.

وأوضحت الغرفة أنها الممثل الرئيسى لأعضائها أمام الجهات الرسمية لحل مشكلاتهم والوقوف إلى جانبهم لتذليل العقبات التى تواجههم وإبداء الرأي من خلال مستشاريها القانونيين والماليين.

ولفتت إلى أن أعضاء الغرفة يتمتعون بالخدمات والتسهيلات التى تقدمها الدولة، خاصة فى أوقات الأزمات.

يشار إلى أنه تم إنشاء الغرف السياحية ومن ضمنها غرفة المنشآت الفندقية بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 85 لسنة 1968، وللغرف السياحية أن تنشئ شعبًا لأوجه النشاط السياحى التى تضمها فى حالة تعددها كما لها أن تنشئ فروعًا بالمناطق السياحية الهامة بموافقة وزير السياحة.